TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı verilerine göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık bazda yüzde 40,10 artarken, aylık artış yüzde 0,21 olarak gerçekleşti. Yıllık artışta en yüksek oran yüzde 110,06 ile meyve grubunda görüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,21 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,69, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 40,10 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 38,97 olarak kaydedildi.

Sektörlere bakıldığında bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,03 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,54 artış gerçekleşti. Balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünlerinde ise yüzde 0,42 oranında azalış görüldü.

Ana gruplar incelendiğinde tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,26 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,83 düşüş yaşanırken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,24 artış gerçekleşti.

Alt gruplar arasında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 110,06 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde görüldü.

Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 24,52 ile turunçgiller grubunda gerçekleşti.