Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşadığı sorunların tespiti ve çözümüne yönelik politikalar ve projeler üretecek olan DİKASUM’u 8 yıl sonra yeniden açıyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2001 yılında Sur ilçesinde kurulan Diyarbakır Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM), 2016 yılında kapatıldı. Diyarbakır'da yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle yaşadıkları sorunların tespiti ve çözümüne yönelik kadın özgürlükçü politikalar ve projeler üreterek uygun hizmetler sunmak amacıyla 8 yıl sonra yeniden faaliyete geçecek olan DİKASUM, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet verecek.

Kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti

DİKASUM’da kadınları güçlendirecek birçok çalışmanın yanı sıra Aile/ev içinde ya da kamusal alanda erkek şiddetine uğrayan ya da uğrama olasılığı bulunan, can güvenliği riski olan kadınlar ile sosyo-ekonomik yoksunluğa düşmüş, kalacak ve gidecek yeri olmayan kadınların çocuklarıyla birlikte güçlenmelerini ve korunmalarını sağlamak amacıyla sığınma evine kabul gibi hizmetlerin yanı sıra erkek şiddetine uğrayan ya da uğrama riski olan kadınlara ücretsiz hukuki, psikolojik ve bireysel danışmanlık gibi hizmetler verilecek.

29 Ocak’ta açılıyor

29 Ocak’ta Sümerpark Ortak Yaşam Alanında yapılacak açılış töreni ile yeniden faaliyete geçecek olan DİKASUM, kadınların sorunlarına çözüm olmayı hedefliyor.