Dünyada 150 binden fazla nakliyeci ve 1.400'den fazla yük taşıtan müşterisi ile küresel ağa sahip taşımacılık yönetimi platformu Transporeon, Türkiye’deki operasyonlarını büyütüyor. Sahip olduğu taşıyıcı ve lojistik hizmet sağlayıcısı ile günlük 110 binin üzerinde taşıma ile yıllık 55 milyar Euro'nun üzerinde navlun işlemi gerçekleştiren firmanın Türkiye Ülke Müdürü Gökalp Kobe Ertuğrul oldu.İSTANBUL (İGFA) - Bir Trimble şirketi olan Transporeon, Türkiye lojistik ve taşımacılık sektörüne girmek, buradaki operasyonlarını ve hizmetlerini yönetmek üzere deneyimli bir ülke müdürü atadığını duyurdu.

Transporeon, tarafsız taşımacılık yönetimi platformu aracılığıyla yük taşıyan ve taşıtıcılarını birbirine bağlayarak üyelerinin iş birliği ve şirket içi operasyonlarını kolaylaştırmasını ve yeni iş fırsatları elde etmesini sağlıyor. 1.400'den fazla üretici ve perakendeciden oluşan küresel ağa sahip olan Transporeon'un platformu, günlük 110.000'den fazla taşıma gerçekleştirirken, 150.000'den fazla taşıyıcı ve lojistik hizmet sağlayıcısı ile her yıl 55 milyar Euro'nun üzerinde navlun hacmine ulaşıyor.

PLATFORM FIRSATI: OTOMASYON, İŞ BİRLİĞİ, GERÇEK ZAMANLI İÇGÖRÜLER

Transporeon'un benzersiz Nakliye Yönetim Platformu (TMP), yük taşıtanların ve taşıyıcıların işlerini kolaylaştırarak Türkiye'de lojistik ve taşımacılık sektörünü geliştirmeyi amaçlıyor. Zaman alan manuel süreçleri otomatikleştiren platform, taşımacılık ve tedarik zincirinin tüm aşamalarında güvenilir, gerçek zamanlı veri içgörüleri sağlıyor.

Silolar halinde çalışmaya yatkın olan taşımacılık sektöründe ortaya çıkan verimsizlik ve zayıf iletişim aksaklıklar ve gecikmelere yol açabilir. 24 yıldır sektörde edindiği tecrübe ile iş birliklerinde verimliliği artırmayı hedefleyen Transporeon, iş ortaklarına daha düşük maliyetli çözümler sunuyor. Transporeon, aynı zamanda emisyon azaltma hedeflerini destekleyen bir dizi dijital çözüm aracılığıyla yük taşıtanları ve taşıyıcıları buluşturmayı hedefliyor.

Platform, kullanıcılara taşımacılık hizmetleri satınalma, nakliye süreçlerini yönetme, navlun denetimi ve ödemelerini gerçekleştirmeyi içeren kapsamlı bir hizmet paketi sunuyor. Tüm bu hizmetleri nakliye faaliyetleri için gerçek zamanlı görünürlükle destekliyor. Platform ayrıca, depo ve rampa yönetimi uygulamaları, etkin zaman aralığı yönetimi ve gelişmiş görünürlük çözümleri aracılığıyla kapasiteyi optimize etmek, kuyrukları azaltmak, kamyonlar ve sürücüler için geri dönüş sürelerini hızlandırmak üzere tasarlanmıştır.

TÜRKİYE'DE NAKLİYECİLER VE YÜK TAŞITANLAR İÇİN HEYECAN VERİCİ FIRSATLAR

Transporeon hizmetleri ve ürünleri şu anda Türkiye'de çok uluslu markalar için çalışan çok sayıda taşıyıcı tarafından kullanılmaktadır. Şirket, ülkenin hem yurt içi hem de yurt dışında faaliyet gösteren nakliyeciler ve yük taşıtanlar için önemli bir büyüme pazarı olduğuna inanmaktadır. Transporeon uzmanları, üretici ve tedarikçilerin offshoring ve near-shoring tedarik zinciri optimizasyonunu keşfetmeleri için güçlü bir potansiyel öngörmektedir. Bunun nedeni, Türkiye'nin Avrupa kıyısındaki konumu ve hızla gelişen karayolu taşımacılığı ağı ile desteklenmesidir.

Transporeon, 2024 yılı için belirlediği büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye Ülke Müdürü olarak Gökalp Kobe Ertuğrul'u atadı. Taşımacılık lojistiği alanında Türkiye ve yurt dışında yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan Ertuğrul, nakliyeciler ve taşıyıcılar için yurt içi ve yurt dışında cazip fırsatlar olduğuna inanıyor.

Yeni görevi ile ilgili görüşlerini paylaşan Gökalp Kobe Ertuğrul, “Transporeon'un Türkiye'deki genişlemesine liderlik etmekten memnuniyet duyuyorum. Tarafsız platformumuz, lojistik ekiplerinin yüklerini tüm coğrafyalarda ve taşıma modlarında verimli bir şekilde yönetmelerine, taşımalarına ve izlemelerine olanak tanıyor. Türkiye'de lojistik sektöründe başarısı kanıtlanmış iş kolaylaştırıcılarına yönelik artan bir talep olduğuna inanıyorum ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için müşterilerimizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.