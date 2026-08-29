Ticaret Bakanlığı, E-TURQUALITY® Programı kapsamında desteklenen Hubx markasının yurt dışı yatırım alarak 1 milyar dolar değerlemeyi aştığını ve mobil uygulama alanında Türkiye'nin ilk 'unicorn'u haline geldiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hubx Yazılım Hizmetleri A.Ş.'ye ait markanın aldığı 75 milyon dolarlık yatırım ile 1 milyar 275 milyon dolar değerlemeye ulaştığı belirtilerek, şirketin Türkiye'nin mobil uygulama alanındaki ilk unicorn'u olduğu kaydedildi.

'HİZMET İHRACATINDA BAŞARI ARTIYOR'

Ticaret Bakanlığı, yüksek katma değerli hizmet sektörlerinin desteklendiğini ve bilişim sektöründe hizmet ihracatının her geçen gün arttığını vurguladı. Açıklamada, 2012 yılında 432 milyon dolar seviyesinde olan bilişim sektöründeki hizmet ihracatının 2025 yılında 5,5 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Böylece sektörde 10 kattan fazla artış sağlandığı ifade edildi.

E-TURQUALITY PROGRAMININ ETKİSİ

Bakanlık, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel markaların oluşturulması amacıyla E-TURQUALITY® Programı'nın etkin şekilde sürdürüldüğünü belirtirken bugüne kadar Bakanlık tarafından desteklenen ve daha önce unicorn statüsüne ulaşan 3 bilişim şirketinin ardından, mobil uygulama alanında ilk unicorn'un da Hubx olduğu hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığı ise yazılım, mobil uygulama ve dijital oyun sektörlerinde son dönemde önemli başarılar elde edildiğini belirterek, söz konusu başarının Türkiye'nin küresel rekabet gücü ve yüksek katma değerli ihracat hedefleri açısından önemli olduğunu vurguladı.