Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin ihracatta güçlü performansını sürdürdüğünü belirtti. Büyüksimitci, 2026 yılı temmuz ayında gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,43 oranında artarak 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

KAYSERİ (İGFA) - İhracatta bir önceki aya göre de yüzde 8,76 oranında artış yaşandığını ifade eden Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin ilk yedi aylık ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,07 oranında artarak 2 milyar 296 milyon 758 bin 902 dolara yükseldiğini söyledi.

Büyüksimitci, temmuz ayında Kayseri'den 149 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, ihracatta en fazla paya sahip sektörün kablo olduğunu söyledi. Kablo sektörünü mobilya ve elektrikli ev aletleri sektörlerinin yakından takip ettiğini ifade eden Büyüksimitci, temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin ise Almanya, ABD ve Fransa olduğunu kaydetti.

Küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere ve finansman koşullarındaki zorluklara rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam eden tüm sanayici ve ihracatçılara teşekkür eden Büyüksimitci, ihracatın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Büyüksimitci, ihracatçılara yönelik desteklerin artırılmasının üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu belirterek, 'İhracatçımızın önünü açacak, rekabet gücünü artıracak her türlü desteği kıymetli buluyoruz. Bu desteklerin önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat rakamlarımıza daha güçlü şekilde yansıyacağına inanıyoruz' dedi.

Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ın 1 Ekim itibarıyla döviz dönüşüm desteğinin artırılacağı yönündeki açıklamasına da değinen Büyüksimitci, 'Emek yoğun, katma değerli üretim yapan ve istihdama katkı sağlayan sektörlerimizi güçlendirecek bu düzenlemeyi çok önemli buluyoruz. Küresel rekabetin zorlaştığı bu dönemde, ihracatçımızın rekabet gücünü koruyabilmesi için bu tür desteklerin artırılarak sürdürülmesini önemsiyoruz. İş dünyamızın beklentilerine karşılık veren bu düzenleme için Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

Başkan Büyüksimitci sözlerini, 'Üretimden istihdama, ihracattan katma değere kadar ülke ekonomimize değer katan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve emek veren çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bu başarı çizgisinin yükselerek sürmesini