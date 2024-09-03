Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler, çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken aile bütçelerini ciddi derecede zorluyor.BURSA (İGFA) - 9 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılına hem öğretmenlerin, hem de velilerin hazırlıkları sürüyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler, çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Günümüzün ekonomik koşullarında ilkokula yeni başlayan bir çocuğun çantasını doldurmak, ailelerin bütçesini ciddi şekilde zora sokuyor.

Bir ilkokul öğrencisinin defter, sulu boya, pastel boya, suluk, okul çantası ve resim defteri gibi temel ihtiyaçları, ortalama 2 bin 500 TL'yi buluyor. Geçmiş yıllara oranla kırtasiye ürünlerindeki bu fiyat artışı, orta halli bir ailenin bütçesini zorlayan nitelikte.

"EN UYGUN ÜRÜNÜ KÜÇÜK ESNAF VERİYOR"

Dükkanında piyasaya göre fiyatları uygun tuttuklarını belirten kırtasiye işletmecisi Bilgin İkizler, “Biz fiyatlarımızı uygun tutmaya çalışıyoruz ama maliyetler yüksek olduğu için bu da otomatik olarak fiyatlara yansıyor. Ekonomik koşullarda bu alışverişlerin ne kadar zor olduğunu biliyoruz ancak vatandaşlar, bizim gibi küçük esnaflardan alışveriş yaptıkları zaman indirim yapma şansı da bulabilirler. Bölgede en uygun ürünleri biz veriyoruz, buna rağmen zorlanan veliler oluyor.” dedi.

"MARKETLER HEM DAHA PAHALI HEM İNDİRİM YAPMIYOR"

Zincir marketlerin de kırtasiye işine girdiğini söyleyen İkizler, velilerin marketlerden aldıkları ürünlerde pazarlık edemediklerinin altını çizerek, "Marketler kırtasiyelere göre daha pahalıya satış yapıyor. Marketten alışveriş yapan veliler de indirim veya pazarlık gibi imkanları kullanamıyor.” şeklinde konuştu.

Veliler ise devletin kitapları dağıttığı gibi bazı temel kırtasiye ürünleri de karşılaması gerektiğini belirterek, bu konuda çalışmalar yapılmasını istiyor.