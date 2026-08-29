Tarladan fabrikaya kadar üretimin her aşamasını titizlikle takip eden Kayseri Şeker, çiftçisinin emeğine ve alın terine verdiği değeri destekleriyle de ortaya koyuyor. 2026 üretim yılı kapsamında çiftçiye şimdiye kadar ayni ve nakdi olmak üzere toplam 4 milyar 824 milyon 840 bin TL avans ödemesi gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Çiftçisine verdiği desteği yalnızca yapılan ödemelerle sınırlı tutmayan Kayseri Şeker, öngörülebilir ve planlı destek anlayışıyla üreticisinin yanında olmayı sürdürüyor. Avans ödeme takvimini önceden açıklayarak ödemelerin belirlenen tarihlerde ve zamanında gerçekleştirilmesine büyük önem veren Kayseri Şeker, bu sayede çiftçinin alacağı desteği önceden bilmesine, üretim sürecini daha sağlıklı planlamasına ve ihtiyaçlarını zamanında karşılamasına imkân sağlıyor. Çiftçinin emeğine ve alın terine duyulan saygının bir göstergesi olarak değerlendirilen bu yaklaşım ile Kayseri Şeker'in çiftçisiyle kurduğu güçlü ve güvene dayalı iş birliğini de ortaya koyuyor.

'Çiftçi üretecek, Kayseri Şeker işleyecek'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise kampanya öncesi sağlanan finansal desteğin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Kayseri Şeker'in esas gücü tarladaki üreticisidir. Biz biliyoruz ki çiftçimizin mali açıdan güçlü olması, fabrikamızın çarklarının çok daha verimli dönmesi demektir. Kampanya dönemi öncesinde gerçekleştirdiğimiz bu avans ödemeleriyle hem tarladaki işlerin aksamamasını sağladık hem de üreticimizin mali yükünü hafiflettik.

Pancar üretimi büyük emek, sabır ve ciddi bir maliyet gerektiriyor. Üreticimizin ihtiyaç duyduğu zamanda yanında olmak, bizim için yalnızca bir destek değil, üretimin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Çiftçimizin emeğinin karşılığını zamanında alması ve üretime güvenle devam etmesi, güçlü bir tarımsal yapının en önemli şartlarından biridir.

Biz, Kayseri Şeker olarak ekimden hasada kadar her aşamada çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü çiftçimizin mutluluğu ve üretimin sürdürülebilirliği bizim önceliğimizdir. Çiftçi üretecek, Kayseri Şeker işleyecek; bu dayanışmayla hem bölgemiz hem de ülke ekonomimiz kazanmaya devam edecektir.' dedi.