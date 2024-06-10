Türkiye’deki girişimciler tarafından kurulan sağlık ve tarım alanında faaliyet gösteren startup şirketlerini tanıtmak amacıyla hazırladığı “Türkiye Dijital Sağlık ve Tarım Girişimleri Haritası”na katılım için 10 Haziran’da başvurular açıldı.İSTANBUL (İGFA) – Türkiye’deki girişimcilerin ve startup ekosisteminin gelişimine 7 yıldır Hackquarters by Tenity ile birlikte düzenlediği “G4A Girişim Hızlandırma Programı” ile destek veren Bayer, sağlık ve tarım alanındaki girişimleri tanıtmak amacıyla hazırladığı “Türkiye Dijital Sağlık ve Tarım Girişimleri Haritası”nı güncellemeye hazırlanıyor.

İnovasyonun tüm iş dünyasında etkili bir şekilde yaşatılması ve yaygınlaştırılabilmesi için oluşturulan haritanın, sağlık ve tarım alanındaki girişimlere yer vermesi hedefleniyor.

G4A Girişim Hızlandırma Programı kapsamında iki yılda bir hazırlanan haritaya katılım için başvurular 10 Haziran’dan itibaren alınmaya başlıyor.

Başvurular 12 Temmuz’a kadar yapılabilecek.

Türkiye Dijital Sağlık ve Tarım Girişimleri Haritası’nda yer almak isteyen sağlık ve tarım alanındaki girişimci şirketlerin; logo, şirket unvanı, çalışma alanı ve mevcut internet sayfalarının iletişim detaylarını başvuru formunda belirtmeleri gerekiyor.

2024 yılı Türkiye Dijital Sağlık ve Tarım Girişimleri Haritası’nın; yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerinden akıllı tarım teknolojilerine, hastane ve eczane çözümlerinden telesağlığa kadar tarım ve sağlıkla ilgili birçok alt başlığı içermesi planlanıyor.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz.