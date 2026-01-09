Basın İlan Kurumu (BİK)'nun düzenlediği 'Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler' paneli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Panelde dijitalleşmenin medya üzerindeki etkileri, yapay zekâ, dezenformasyon ve gazeteciliğin geleceği ele alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 65'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen 'Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler' paneli İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir'in yanı sıra çok sayıda gazeteci ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ise dijital dönüşümün gazetecilik pratiklerini derinden etkilediğini belirterek, özellikle yapay zekâ ve dijital yetkinliklerin medya açısından doğru okunmasının önemine dikkat çekti. Basın İlan Kurumu'nun yalnızca düzenleyici ve denetleyici değil, aynı zamanda rehberlik eden ve dijital dönüşümünü sürdüren bir kurum olduğunu vurgulayan Çay, ilan.gov.tr portalının yıllık 95 milyon sayfa görüntülemesine ulaştığını, BİK Analitik sistemiyle internet haber sitelerinin trafiklerinin objektif biçimde ölçüldüğünü söyledi.

BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, basına sağlanan kamu desteğine de değinerek, 'Görev alanımızda 2 bin 173 gazete, dergi ve internet haber sitesi bulunuyor. Resmî ilan ve reklamlar yoluyla basına sağlanan kamu desteği 2025 yılında 6 milyar TL'yi aşmıştır. Bu destek özellikle yerel medya için hayati önemdedir' dedi.

Gazetecilerin zorlu koşullarda görev yaptığını vurgulayan Çay, dijital dünyanın riskler kadar fırsatlar da sunduğunu ifade ederek, 'Gelecek dijital dünyada şekilleniyor. Asıl soru; bu geleceğe yön verenlerden mi olacağız, yoksa gerisinde mi kalacağız?' diye konuştu. Yapay zekânın gelişimine rağmen gazetecisiz, ilkesiz ve niteliksiz bir haberciliğin mümkün olmadığını vurgulayan Çay, dezenformasyonla mücadelede İletişim Başkanlığı'nın çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: 'HAKİKATİN EN BÜYÜK GÜVENCESİ GAZETECİLİKTİR

Panelde konuşan İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ise, dijitalleşme ve yapay zekâ teknolojilerinin iletişim ekosisteminde köklü dönüşümlere yol açtığını belirterek, doğru bilginin korunmasının her zamankinden daha hayati hale geldiğini söyledi.

Deepfake, otomatik içerik üretimi ve sahte hesap ağlarının güven bunalımını derinleştirdiğini vurgulayan Duran, bu süreçte gazetecilik ve kurumsal medyanın hakikatin en önemli güvencesi olduğunu ifade etti. İletişim Başkanlığı olarak dijital dönüşümü 'insanı ve insani değerleri merkeze alan' bir anlayışla ele aldıklarını kaydeden Duran, 'Dijitalleşme ve yapay zekâ teknolojilerinden kaynaklanan tüm bu olumsuzluklara rağmen, bu yeniliklerin gazetecilere sağladığı muazzam imkânlar da var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İnsanı ve insani değerleri yüceltmeyen hiçbir yeniliğin kıymetiharbiyesi yoktur' ifadeleri, bizim için bir pusuladır' diye konuştu.

Duran, İletişim Başkanlığı olarak dijitalleşme ve yapay zekâ gibi iletişim teknolojilerine de bu perspektiften yaklaştıklarını kaydetti.

Panelde, dijitalleşme, yapay zekâ, etik gazetecilik, veri güvenliği ve medya okuryazarlığı gibi başlıklar çok yönlü olarak ele alındı.

Panelin ilk oturumunda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Doko, Anadolu Ajansı Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli ve GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer dijital dönüşümle birlikte haber odalarının yeniden yapılandırılması ile yerel medyanın karşılaştığı yapısal ve ekonomik zorlukları tartışacak. Basının ekonomik sürdürülebilirliği bağlamında reklam gelirlerinde yeni yönelimler, abonelik, üyelik, bağış ve hibrit gibi gelir modelleri, kamu destekleri ve sektörel teşvik mekanizmaları konuşuldu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Deniz Demir, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçil Özay, TRT Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörü Saim Kurubaş ve Turkuvaz Medya Grubu Dijital Strateji ve Sosyal Medya Grup Müdürü Hamza Özdemir'in katılacağı ikinci oturumda ise yapay zekânın haber üretim süreçlerine olan etkisi etik, güven ve doğrulama boyutlarıyla ele alınacak.

Oturumda, özgün içerik ve telif ilkeleri, dezenformasyon riskleri, insan gazeteciliği ile yapay zekâ arasındaki rol paylaşımı, çoklu platformlarda içerik üretimi ve dijital çağda gazetecilik mesleğinin dönüşümü değerlendirilecek. Ayrıca, yeni nesil okur alışkanlıkları ve dijital güvenlik konuları da oturumun temel başlıkları arasında yer alacak.