Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), gençlerin iş

hayatına atılmalarına destek olmak amacıyla Esentepe Gençlik Merkezi’nde açıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Dijitalleşen dünyada gençlerin dijital çalışmalara kolay erişimini sağlamak ve iş olanaklarından daha aktif faydalanmalarına imkân tanımak hedefiyle kurulan Dijital Gençlik Merkezi, gençlerin hizmetine sunuldu.

DİGEM’in açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Finansman Müdürü Fikret Gültekin, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük, Harran Üniversitesi Teknokent Müdürü Prof. Dr. Berkan Aydilek ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ise, gençlere yapılan en büyük yatırımın onlara sağlanan iş imkânları olduğunu vurgulayarak, “Şanlıurfa’da yaklaşık 45 pilot nokta belirlenmiş olup, bunlardan birinin Şanlıurfa’da olması bizlere ayrıca mutluluk vermektedir. Türkiye Belediyeler Birliği, Birleşmiş Milletler ekibi ve Avrupa Delegasyonu’na, Şanlıurfa’ya böyle bir istihdam sağladıkları için teşekkür ediyorum. Şanlıurfa, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip şehirlerinden biri. Ortalama yaşımız yaklaşık 20 ve büyük bir iş potansiyeline sahibiz. Bu potansiyeli hayata geçirerek gençlik merkezleri gibi pilot noktaları birlikte harekete geçirebilirsek, Şanlıurfa bu konuda büyük bir güç olacaktır” dedi.

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, açılış konuşmasında, iş birliği sayesinde Şanlıurfa’ya çevre, rekabet gücü, eğitim ve tarım gibi birçok alanda destek sağlandığını belirtti. Vilcinskas, “Şanlıurfa için böyle bir yatırımı yapmamızın en önemli nedeni gençlere yatırım yapmanın büyük önem taşımasıdır. Şanlıurfa, potansiyeli yüksek ve gelecek vadeden geniş bir genç nüfusa sahip. Bu gençlere eğitim, dijital beceriler ve fırsatlar sunarak sadece onların değil, şehrin ve ülkenin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Genç işsizliği acil bir sorun; ancak doğru fırsatlarla gençler inovasyonun ve olumlu değişimin itici gücü olabilirler. Bu proje, Şanlıurfa'da hiçbir gencin, özellikle kadınların, geride kalmamasını sağlayarak bu soruna zamanında ve güçlü bir yanıt veriyor. Avrupa Birliği olarak bu çabalara katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, DİGEM’in gençlerin donanım kazanmalarını sağlamayı ve şehirlerinin dijitalleşmesine yönelik fikirler geliştirebilecekleri bir ortam oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Finansman Müdürü Fikret Gültekin, bu projenin temel amacının; gençlerin geleceğin meslekleri ve yetkinlikleri konusunda farkındalığını artırmak ve kentlerin dijital geleceğinde söz sahibi olmalarını sağlayacak şekilde gençlerin yetişmesine katkı sunmak olduğunu belirtti.

Teknokent Müdürü Prof. Dr. Berkan Aydilek ise, Dijital Gençlik Merkezi’ni gençlerin hayallerini, yeteneklerini ve geleceklerini dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla buluşturacak önemli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, AB Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas’a plaket takdim etti. Daha sonra DİGEM’in açılış kurdelesi kesildi ve Başkanvekili Ağan ile beraberindekiler Dijital Gençlik Merkezi’ni gezdi.

Projede gençlere Yapay Zeka, Yazılım Uzmanlığı, E-Ticaret Uzmanlığı, Dijital Pazarlama, Dijital Tasarım ve Veri Analizi gibi alanlarda eğitimler verilecek. Halk Eğitim Merkezi’nin de desteklediği proje, hafta içi öğleden sonraları Esentepe Gençlik Merkezi’nde gerçekleşiyor. 30 kursiyerin yer aldığı DİGEM projesinde, kurs bitiminde öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Bu sertifika, gençlerin iş hayatına atılmaları için önemli bir fırsat sunuyor.

TBB ve UNDP iş birliğiyle Şanlıurfa’da kurulan DİGEM, gençlere dijital beceriler kazandırmayı ve istihdam odaklı eğitimlerle iş gücüne katkı sağlamayı amaçlıyor.