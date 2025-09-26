Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Ali Erdemoğlu Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen 27'nci Besni Eğitim Bayramı Açılış Töreni'ne katıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Besni'deki törende önce kortejle yürüyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, protokol üyeleriyle birlikte etkinlik alanına geçti. Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özel günlere ayrı önem verildiğini belirten Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim öğretim açısından çok farklı noktada olduğunu söyledi.

Eğitimde yüz yıllık hayallerin gerçek olduğunu aktaran Bakan Tekin, "Bugün gerçekten Türkiye'de eğitim öğretim alanında ciddi bir mesafe katettiğimizi gösteriyor. Öğretmenlerimiz, 'İnşallah, cumhuriyetin 100. yılında 40-50 kişilik sınıflarda ders anlatabiliriz... İnşallah cumhuriyetin 100. yılında okullarımızda birer tane bilgisayar olur...' dedi. Okulların büyük çoğunluğunda internet altyapısı olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 20'nin altına düşmüş durumda. 65 binin üzerindeki okulumuzun tamamında internet altyapısı var. Öğrencilerimiz dünyanın en büyük eğitim içerik ağı olan EBA'ya rahatlıkla erişebiliyor. Bu tablo bize büyük bir gurur yaşatıyor." ifadelerini kullandı.