ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Kabine toplantısı sonrasında "Millete Sesleniş" konuşmasında açıkladığı devlet memurlarının yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen 43. maddeye dayanan yönetmelik, doğum yapan veya evlat edinen memurların, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanmasını düzenliyor. Yönetmeliğe göre, kadın memurlar analık veya ücretsiz izin sonrasında, erkek memurlar babalık izni sonrası, evlat edinen memurlar ise çocuğun fiilen teslim alındığı tarihten itibaren bu haktan yararlanmak için yazılı başvuru yapabilecek. Yarı zamanlı çalışma, haftada en az 3 gün, günde 3 ila 8 saat arasında sabit veya esnek olarak düzenlenebilecek. Eşlerin her ikisinin memur olması durumunda, her iki eş de bu haktan ayrı ayrı faydalanabilecek. Ancak, şube müdürü ve üstü yönetici kadrolarda görev yapanlar ile yurt dışı teşkilatında çalışanlar bu haktan yararlanamayacak.

Hak, çocuğun ilkokula başlaması, vefatı, evlatlık ilişkisinin sona ermesi veya memurun tam zamanlı çalışmaya dönme talebiyle sona erecek. Yarı zamanlı çalışma süresince maaş ve sosyal yardımlar yarı oranda ödenecek, fiili çalışmaya bağlı ödemeler ise ilgili mevzuata göre yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na göre, bu düzenlemeden ilk etapta 20-30 bin memurun yararlanması bekleniyor.

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