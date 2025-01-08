Giresun Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Elvan Işık Gezmiş, Giresun Olimpik Yüzme Havuzu’nda meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a yazılı soru önergesi sundu.

Milletvekili Gezmiş, olaya ilişkin ihmal iddialarının üzerine gidilmesi gerektiğini belirterek, ihmali olanların sorumlu tutulması ve benzer kazaların tekrar yaşanmaması için kapsamlı bir inceleme yapılması gerektiğini vurguladı. TBMM'de konuyu gündeme getirip soruşturma talebinde bulunan Giresun Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Elvan Işık Gezmiş, sosyal medya hesabında da TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçesini ve sunuş konuşmasını paylaştı.

YÜZME HAVUZUNDA 71 VATANDAŞ ETKİLENDİ, İHMAL ŞÜPHESİ GÜNDEMDE

4 Ocak 2025 tarihinde Giresun Olimpik Yüzme Havuzu’nda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi vakasında, çoğunluğu çocuklardan oluşan 71 vatandaş zehirlendi. Olayın, doğalgaz tahliye borusundaki ayrılma sonucu karbonmonoksit gazının havuz ortamına salınması nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Bu olayın, spor tesislerinde güvenlik, bakım ve denetim süreçlerinin yeterliliğini sorgulattığını belirten Gezmiş, yazılı soru önergesinde “Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan bu vahim olay, bakım ve denetim süreçlerinin eksikliklerini açıkça ortaya koymuştur” dedi.

SÜRECİN DETAYLI OLARAK İNCELENMESİNU TALEP ETTİ



Milletvekili Gezmiş, yazılı önergesinde olayın detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini ifade ederek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Bakanlığınızca Giresun Olimpik Yüzme Havuzu’nda meydana gelen ve çoğu çocuk olmak üzere 71 vatandaşımızın zehirlenmesine yol açan olayın kesin nedeni tespit edilmiş midir?

Giresun Olimpik Yüzme Havuzu Spor Kompleksi’nde meydana gelen karbon monoksit zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak başlatılan bir soruşturma var mıdır? Bakanlığınızca soruşturma kapsamında ihmali olduğu tespit edilen kişi ya da kurumlara yönelik herhangi bir yasal işlem başlamış mıdır?

Türkiye genelindeki yüzme havuzları ve spor tesislerinde benzer durumların yaşanmaması için karbon monoksit ölçüm cihazlarının temin edilmesi ve düzenli kontrollerin yapılması adına Bakanlığınızca bir düzenleme planlanmakta mıdır?

Giresun’da bulunan diğer yüzme havuzlarının sağlık ve güvenlik standartlarına uygunluğu konusunda denetimler yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa denetimler sonucunda uygun olmayan havuzlara ne gibi işlemler yapılmıştır?

SPOR TESİSLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ MASAYA YATIRILDI

Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, konunun Türkiye genelinde benzer olayların yaşanmaması için ülke genelindeki spor tesislerinde karbonmonoksit gazına karşı güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Özellikle karbonmonoksit ölçüm cihazlarının temin edilmesi ve havalandırma sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi konularında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın harekete geçmesini talep etti.

“DAHA FAZLA İHMAL KABUL EDİLEMEZ”

Gezmiş, önergesinde vatandaşların can güvenliğini riske atan bu tür olayların tekrar yaşanmaması için spor tesislerinde gerekli düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

GÜVENLİK VE HİZMET KALİTESİNE ODAKLANILMALI

Spor tesislerinin güvenlik standartlarının uluslararası kriterlere uygun hale getirilmesi gerektiğini savunan Gezmiş, “Halkın spor tesislerini gönül rahatlığıyla kullanabilmesi için devletin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerekir” ifadelerini kullandı.