DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, verdiği yazılı soru önergesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye 2019 yılında 100 Bin Sosyal Konut Projesi’yle yüzde 10 peşinat, ayda 894 liralık taksitle ve 240 aya varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olma vaadi verildiğini ancak şimdi 13 bin 769 TL ile başlayan taksitler talep edildiğini ve mağduriyetler yaşandığını ifade etti.

“Sayın Cumhurbaşkanı; ‘Temeli attıktan sonra azami 1-1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz’ demişti”

Avşar, Sayın Cumhurbaşkanının 2019 yılında 100 Bin Sosyal Konut Projesi tanıtım toplantısında kullandığı ifadeleri hatırlattı ve "Bugünkü tanıtım töreniyle 2020 programımız kapsamında ülkenin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun da inşa sürecini başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı itibarıyla temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkânını sağlayacağız. Böylece 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz.”, şeklinde konuştuğunu ifade etti.

“Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; ‘Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık’ demişti”

Avşar, yine dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, 100 Bin Sosyal Konut Projesi ile dar gelirli vatandaşları çok düşük maliyetle konut sahibi yapacaklarını ve her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladıklarını söylediğini hatırlattı.

“Yukarıda ifade edildiği şekilde 100 Bin Sosyal Konut Projesi halka sunulmuştu” diyen Avşar, “ancak üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen çoğu yerde yapımı tamamlanmadığı gibi yeni fiyat listeleri ve yeni vadeler halkımızın önüne konulmuştur. Örneğin ‘100 Bin Sosyal Konut Kampanyası İstanbul Tuzla 5750 Konut Projesi’nin 2+1 satıştaki bağımsız bölümlerin fiyat listesinin taksit ödeme tutarı 13 bin 769 TL ile başlamaktadır” şeklinde konuştu. ve Bakan Özhaseki’ye bir dizi soru yöneltti:

‘Kira öder gibi ev sahibi olmayı vaat ettiler, vatandaşımız ne ev sahibi olabiliyor ne de kirayı ödeyebiliyor’

1. 4 yılı aşkın bir süredir tamamlanamayan 100 Bin Sosyal Konut Projesi’nin hak sahiplerine teslim edilmeyen kısmı ne zaman teslim edilecektir? Son teslim takviminiz belirlenmiş midir?

2. Daha önce TOKİ sitesinde “”mülkiyet ve planlamadan kaynaklı maliyet artışları konut fiyatlarına yansıtılmayacak ve vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir” şeklinde duyuru yapılmış ve dönemin Bakanı Sayın Kurum, yaptığı videolu paylaşımla söz konusu duyuruda belirtildiği üzere ilk günkü şartlarda halka teslimatının yapılacağını ifade etmiştir. Ancak, gelinen bu noktada kampanyanın taksit bedeli 13 bin 769 TL ile başlayan fiyatlarla güncellenmiştir. Bu durumda oluşan farkı ve mağduriyeti nasıl telafi etmeyi planlamaktasınız?

3. Şayet bu güncelleme hak sahiplerine yansıtılacaksa kapsamı ve şartları ne olacaktır? Hak sahiplerine sunulan bireysel bir ödeme planı var mıdır? Bu konuda bir bilgilendirme yapılmakta mıdır?