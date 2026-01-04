CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulma anına ilişkin görselleri hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sessizliğini eleştirdi. Özel, “Dostun Trump geldi, kardeşin Maduro’yu elini gözünü bağlayıp götürüyor. Şimdi ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun” dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Özel, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişteki “Maduro kardeşim” söylemleri ile bugünkü tutumu arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

"Zamanında Arasında Durman Yanlıştı"

Genel Başkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte Maduro’ya verdiği desteği hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan! ‘15 Temmuz’da beni ilk arayan Maduro’ydu’ diyordun. ‘Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız’ diye seslenip, destek gönderiyordun. Maduro, adil olmayan seçimler yaptığında, kendi halkına adaletsiz davrandığında ‘kardeşim’ diyerek arkasında duruyordun. O zaman da yanlış yapıyordun.”

"Trump’ın Darbesini Savunuyorsun"

Maduro’nun alıkonulma anına ilişkin görsel üzerinden eleştirilerini sürdüren Özel, Türkiye’nin bu süreçteki sessizliğini “muhtaçlık” ve “çekince” olarak nitelendirdi:

“Ama dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro’yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor. Şimdi ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun. Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro’yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun.”

"Dostluğunuz Bu Kadar"

Özgür Özel, açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politika anlayışını eleştirerek noktaladı:

“Çünkü muhtaç hissettiğin Trump’tan çekiniyorsun. İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!”