Desen Yayınları'nın ödüllü çizeri FabienToulmé, İZKİTAP - 6. İzmir Kitap Fuarı'nın uluslararası onur konuğu oluyor.

İZMİR (İGFA) - Ülkemizde 'Hakim'in Yolculuğu' isimli üçlemesiyle tanınan dünyaca ünlü çizer FabienToulmé, İZKİTAP - 6. İzmir Kitap Fuarı kapsamında, Tudem Yayın Grubu organizasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilk kez İzmir'e geliyor.

'Hakim'in Yolculuğu', 'Dünyadan Yansımalar' ve 'Unutulmazlar' isimli serilerinin yanı sıra, İki Yaşam, Büyük Aşkgibi çoksatan grafik romanlarıyla Türkiye'de geniş bir okur kitlesi bulunan sanatçı,16-19 Ekim tarihleri arasında İzmir Kültürpark, Tudem Alsancak Kitabevi ve Penguen Kitabevi - İzmir İstinye Park'ta düzenlenecek bir dizi etkinliğe katılacak.



UZUN SÜREDİR YOLU GÖZLENEN YENİ KİTABINI İMZALAYACAK:

FabienToulmé'nin13 Ekim'deraflara yerleşecekyeni kitabı Unutulmazlar-2,16-19 Eylül tarihlerinde sanatçının diğer kitaplarıyla birlikte etkinlik mekânlarında satışa sunulacak. ÇizgiseverlerToulmé ile hatıra fotoğrafı çektirip kitaplarını imzalatma fırsatını yakalayacak.

BİR TANIKLIK USTASI İLE BULUŞMAK: ÇİZGİLERLE DÜNYADAN YANSIMALAR

Her fırsatta 'Unutmamak ve unutturmamak için çizdim,' diyen FabienToulmé, 19 Ekim Pazar günüsaat 15.00'te Kültürpark - Ahşap Sahne'de gerçekleştirilecek 'Çizgilerle Dünyadan Yansımalar' başlıklı bir söyleşiye katılacak. Akademisyen, yayın yönetmeni Ayşegül Utku Günaydın'ın moderatörlüğünü üstleneceği söyleşide Toulmé'nin alametifarikası olan 'tanıklıklar' ekseninde hazırladığı grafik romanları masaya yatırılacak. Türkçe ardıl çeviri ile düzenlenecek panelin sonrasında sanatçı kitaplarını imzalayacak.

ÇOK YÖNLÜ BİR ÇİZERİN PORTRESİ: FABİENTOULMÉ



1980 doğumlu FabienToulmé, mühendislik okuduktan sonra Brezilya, Benin, Guyana ve Fransa gibi farklı ülkelerde yaşadı. Fransa'ya döndükten sonra Spirou gibi kültleşmiş dergilerde çalışmaları yayımlandı. Otobiyografik özellikler gösteren Beklediğim Sen Değildin isimli grafik romanıyla büyük bir çıkış yakaladı. Gerçek bir hayat hikâyesine dayanan ve kısa sürede ünlenen 'Hakim'in Yolculuğu' adlı üç ciltlik serisi pek çok dile çevrildi, çizgi roman festivallerinde büyük övgü topladı. Sanatçı yılın büyük çoğunluğunu seyahat ederek ve yeni hikâyelerin izini sürerek geçiriyor.

FabienToulmé'ninİzmir Etkinlik Programı :

16 Ekim Perşembe, 17.00-19.00

Tudem Alsancak Kitabevi, Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 189

İmza Günü

17 Ekim Cuma, 17.00-19.00

Penguen Kitabevi - İzmir İstinye Park

İmza Günü

18 Ekim Cumartesi, 16.00-18.00

İZKİTAP - 6. İzmir Kitap Fuarı

Kültürpark (Lozan Kapısı, Stant No: K14)

İmza Günü

19 Ekim Pazar

İZKİTAP - 6. İzmir Kitap Fuarı

Kültürpark (Lozan Kapısı, Stant No: K14)

15.00 Söyleşi: 'Çizgilerle Dünyadan Yansımalar'(Ahşap Sahne)

16.00-18.00 İmza Günü (Lozan Kapısı, Stant No: K14)

