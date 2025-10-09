İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl vatandaşları İBB Kent Orkestraları ile bir araya getirdiği 'İş Çıkışı Konserleri' bu yıl da devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İBB Oda Müziği Topluluğu'nun Tarık Akan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği konser ile vatandaşlar günün stresinden arınarak keyifli bir gece geçirdi.

Bakırköy Belediyesi, ilçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırdı. Geçen sene boyunca her ayın iki Çarşamba'sı vatandaşların İBB Kent Orkestraları ile buluştuğu 'İş Çıkışı Konserleri' bu sene de devam ediyor. Tarık Akan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser kapsamında, İBB Oda Müziği Topluluğu'nun sergilediği klasik müzik performansı Bakırköylüleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkardı. Salonu dolduran vatandaşlar hem sosyalleşti hem de günün stresinden arındı.