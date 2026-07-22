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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Çankırı, Karaman, Kütahya ve Uşak il başkanlarının merkez ilçelerle birlikte görevden alındığını açıkladı. Parti yönetimi ayrıca Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'ta ise il başkanlığı görevlendirmesi yapıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 4 il başkanlığının görevden alındığını duyurdu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 4 il başkanının merkez ilçelerle beraber görevden alındığını, 5 ilde ise il başkanlığı ataması yapıldığını duyurdu.

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