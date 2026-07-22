Sivas üzerinden Karadeniz'i Akdeniz'i bağlayacak olan ve 8 bakan eskiten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'da açılacağını söylediği Geminbeli Tüneli hala hizmete açılmadı.

SİVAS (İGFA) - Karadeniz Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak olan Geminbeli Tüneli, yıllardır verilen sözlere rağmen tamamlanamadı. Her yıl yeni bir açılış tarihi açıklanan proje için bu kez 4 Eylül 2026 tarihi verildi. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 'Sekiz Ulaştırma Bakanı değişti, değişmeyen tek şey verilen sözlerin tutulmaması oldu' dedi.

2013 yılında yapımına başlanan ve ilk planlamaya göre 5 yılda tamamlanması öngörülen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında açılış tarihi olarak 2019 yılının işaret edildiği tünel aradan 3 yıl geçmesine rağmen hâlâ hizmete açılamadı. AKP iktidarının ve bakanlarının farklı dönemlerde verdiği açılış tarihleri birer birer geride kalırken, bu kez 4 Eylül 2026 tarihi açıklandı. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, tünelin bu tarihte açılmasının planlandığını duyurdu.

Ancak bu açıklama, daha önce verilen sözleri de yeniden gündeme taşıdı. Yıllardır bitirilemeyen tünel projesini defalarca gündeme getiren, açıklamalar yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu'nun ısrarlı sorularına 'Tünelin ucunda ışığı gördük' diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son soru önergesine de tünel ve bağlantı yollarının 2025 yılında tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğini ifade etmişti. Ancak, aradan geçen süreye rağmen bu hedef de gerçekleşmedi.

İktidarın yıllardır aynı vaatleri tekrarladığını belirten Karasu, 'Geminbeli Tüneli, sekiz Ulaştırma Bakanı gördü; değişmeyen tek şey ise verilen sözlerin tutulmaması oldu. Her yıl 'gelecek yıl açılacak', 'tünelin ucunda ışığı gördük' denildi ama her yıl vatandaş yeniden beklemeye mahkum edildi' dedi. Yaşanan gecikmenin yalnızca bir ulaşım projesinin tamamlanamaması olmadığını, kamu yatırımlarındaki yönetim anlayışının da göstergesi olduğunu vurgulayan Karasu, 'Bu tablo, plansızlığın, beceriksizliğin ve kamu yatırımlarını siyasi propaganda malzemesine dönüştüren anlayışın en somut göstergesidir. Vatandaşlarımızın sabrını tüketen bu anlayışın adı hizmet değil, beceriksizliktir. İktidar, bitiremediği projelerle alkış bekliyor; vatandaş ise bitmeyen yolların, geciken yatırımların ve boşa geçen yılların bedelini ödüyor.'

'RESMİ HEDEF DE TUTULMADI'

Bakanlığın TBMM'de verdiği her cevabın bugün iktidarın kendi söylemini yalanladığını hatırlatan Karasu, 'Bu durum, verilen sözlerin hiçbir planlama ve hesap verebilirlik anlayışı taşımadığını açıkça ortaya koyuyor. Görülüyor ki Türkiye'nin sorunu kaynak yetersizliği değil, liyakatsiz yönetim anlayışı vardır. Sandık günü geldiğinde milletimiz, yıllardır verdiği sözü tutmayan, 13 yıldır bir tüneli bitiremeyenlerle; verdiği sözü tutanları birbirinden ayıracak, bu beceriksiz yönetim anlayışına en güçlü cevabı sandıkta verecektir' diye konuştu.