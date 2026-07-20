CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin hazırlanacağı belirtilen yasal düzenlemeler konusunda henüz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir görüşme talebi gelmediğini söyledi. Emir, toplumun tamamının kabul edeceği bir sürecin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - CHP TBMM Grup Başkan Vekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümünü kutlayan Emir, harekâtın mimarları Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan başta olmak üzere emeği geçenleri, şehitleri ve gazileri andı. Suruç'ta 20 Temmuz 2015'te düzenlenen ve 34 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile 10 Ekim Ankara Garı saldırısına da değinen Emir, her iki saldırının arka planının tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini savundu.

'İZMİT BELEDİYESİ SORUŞTURMASINI ELEŞTİRDİ'

İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmayı da değerlendiren Emir, gözaltına alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e güvendiklerini belirterek, operasyonlara tepki gösterdi. Emir, CHP'li belediyelere yönelik adli işlemlerin siyasi saiklerle yürütüldüğünü öne sürerek, aynı uygulamaların AK Partili belediyelere yönelik neden yapılmadığını sorguladı.

'MUTLAK BUTLAN' DAVASI AÇIKLAMASI

CHP kurultayına ilişkin 'mutlak butlan' davasına da değinen Emir, dosyanın adli tatil öncesinde Yargıtay'a gönderildiğini belirterek, karar sürecinin uzatıldığını iddia etti. Kararın gecikmesinin CHP içinde tartışma yaratmayı amaçladığını savunan Emir, 'Geç gelen adalet, adalet olmayacaktır.' dedi.

Özgür Özel liderliğinde yeni bir siyasi parti kurulacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren CHP'li Emir, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Partiyle ilgili resmi açıklamaların yalnızca CHP yönetimi tarafından yapılacağını belirten Emir, şu aşamada kamuoyuyla paylaşılacak yeni bir takvim bulunmadığını ifade etti.

'ÇERÇEVE YASA ORTADA YOK'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin hazırlanacağı belirtilen yasal düzenlemeler konusunda da konuşan Emir, henüz ortada somut bir yasa metni bulunmadığını belirtti.

Grup Başkanvekilimiz Murat Emir, TBMM'de basın açıklaması yapıyor https://t.co/5aWKIPhF7Q — TBMM Özgür Özel (@tbmmozgurozel) July 20, 2026

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bu konuda bir görüşme talebi gelmediğini ifade eden Emir, 'Bu saate kadar Sayın Meclis Başkanı'ndan Genel Başkanımıza dönük bir randevu talebi olmadı.' dedi. Emir, terörün kalıcı biçimde sona erdirilmesine yönelik toplumun tamamının vicdanında karşılık bulacak bir sürecin oluşturulması gerektiğini belirterek, demokratikleşme ve hukuk devletini güçlendirecek adımların da eş zamanlı atılmasının önemine işaret etti.

Basın toplantısında CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, bu konudaki değerlendirmenin ilgili milletvekili veya parti yöneticileri tarafından yapılmasının daha doğru olacağını söyledi.