AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, il genelinde başlatılan '5 Vakit 10 Mahalle' programı kapsamında köy ve mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Vatandaşlarla birebir temas kurarak sorun, talep ve önerileri yerinde dinleyen AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, mahalle sakinleriyle sıcak bir sohbet ortamında bir araya geliyor.

Program kapsamında çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmama hedefiyle hareket ettiklerini belirten İl Başkanı Mehmet Uncu, sahada yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Uncu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Bizler her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla hareket ediyoruz. '5 Vakit 10 Mahalle' programımız vesilesiyle Mardin'imizin her köşesindeki hemşehrilerimizle kucaklaşıyor, dertlerini dinliyor ve iletilen talepleri birinci elden not alıyoruz. Amacımız sadece sorun dinlemek değil; bu sorunlara en hızlı ve en etkin çözümleri üreterek hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaktır.'

Rakamlarla Ziyaret Bilançosu

Saha çalışmalarının kapsamına dair verileri de paylaşan Uncu, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetleri şu rakamlarla aktardı: Hane Ziyareti: 15 bin 1,Üye Ziyareti: 36 bin 432, Tamamlanan İlçe/Mahalle: 5 ilçede toplam 82 mahalleyi kapsıyor.

Mehmet Uncu, hedeflerinin 15 Ağustos tarihine kadar Mardin genelindeki tüm mahalleleri ziyaret etmek olduğunu kaydetti. Ziyaret edilen mahalle ve köylerde ilçe teşkilatları ve parti mensuplarıyla birlikte vatandaşların evlerine ve mahalle meydanlarına konuk olan Mehmet Uncu, mahalle muhtarları ve sakinleriyle uzun uzun hasbihal etti.

Yerelde karşılaşılan altyapı, sosyal hizmetler ve günlük ihtiyaçlara dair iletilen talepleri ilgili birimlere aktarmak üzere kayıt altına alan heyet, çözüm odaklı siyaset anlayışını sahaya yansıtmaya devam edeceklerini vurguladı. Mahalle sakinleri ise gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek İl Başkanı Mehmet Uncu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nın '5 Vakit 10 Mahalle' ziyaret programının, il genelindeki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde planlı olarak devam edeceği öğrenildi.