CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, grup toplantısında yeni parti kuracaklarını ilan eden Özgür Özel'le birlikte yola devam edecek milletvekilleri arasında olmayacağını, CHP'de mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP'de Özgür Özel, partisinin grup kürsüsünden yaptığı açıklamada, yeni parti kuracaklarını ilan etti.

Özel'in açıklamasını, CHP'den toplamda 83 milletvekili salonda takip etti. Salondaki isimler arasında Edirne milletvekili Baran Yazgan'ın yer almaması dikkat çekti. Yazgan'ın, Özel'le birlikte istifa ederek yeni partiye geçecek vekiller arasında olup olmayacağı da merak konusu oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, mücadeleye Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğini söyledi.CHP'li Yazgan, 'Ben partimde mücadeleme devam edeceğim. Yeni partiye geçen arkadaşlara saygı duyuyorum ama parti içinde mücadeleye devam etme kararı verdim. Bizi siyaseten var eden CHP'dir, CHP'nin bayrağını taşımaya devam edeceğiz' dedi.