CHP'de yaşanan siyasi gelişmelerin ardından istifalar gelmeye başladı. Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Vedat Koyuncu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP'nin seçilmiş yöneticileri, bugün Ankara'da Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kuracağını açıklamasının ardından parti içinde ilk istifalar yaşandı.

Edirne İl Genel Meclisi'nin CHP'li üyesi Vedat Koyuncu da yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Koyuncu, 'Butlan ve kayyumla yönetilen bir partide siyaset yapmanın mümkün olmadığını' belirterek, Özgür Özel'in kuracağı yeni siyasi harekette yer alacağını ifade etti. Koyuncu, yeni parti resmen kurulana kadar Edirne İl Genel Meclisi'ndeki görevini bağımsız üye olarak sürdüreceğini açıkladı.