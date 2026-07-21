CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yeni parti kurulacağını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

ANKARA (İGFA) - CHP'de siyasi hareketliliğin yaşandığı bir günde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'ye gelerek çalışmalarını sürdürdü.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'nda yeni bir siyasi parti kurulacağını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu, 'çerçeve yasa' konusunu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

TBMM Mermerli Salon'da gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapıldı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede gündemdeki başlıkların ele alındığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun Meclis ziyaretine ilişkin fotoğraflar TBMM'nin resmi internet sitesinden paylaşılırken, görüşme ardından taraflardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.