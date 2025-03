Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu bayramı yeni evlerinde karşılayan Kahramanmaraşlı Balveren ailesinin sevincini sosyal medya hesabından paylaştı. Kahramanmaraşlı Ahmet abimiz ve Emine ablamızın gözlerindeki mutluluğa bakar mısınız? Güzel yuvalarında nice bayramlara.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi’nde 4 etaptan oluşan 2 bin 802 konutun 1964’ü tamamlandı.

Yeni evlerine taşınan ailelerden biri de Ahmet ve Emine Balveren çifti oldu. Asrın felaketinde ağır hasar gören evlerinin yıkılmasının ardından çadırda ve konteynerde kalan çift bu yıl ocak ayında yeni evlerine kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan’ı yeni evlerinde karşılayan çiftin bayram heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kahramanmaraşlı Ahmet abimiz ve Emine ablamızın gözlerindeki mutluluğa bakar mısınız?⁰ Güzel yuvalarında nice bayramlara. ????⁰⁰???? Önsen TOKİ Konutları pic.twitter.com/H8xXMjP7KS— Murat KURUM (@murat_kurum) March 29, 2025

Bakan Kurum, “Kahramanmaraşlı Ahmet abimiz ve Emine ablamızın gözlerindeki mutluluğa bakar mısınız? Güzel yuvalarında nice bayramlara” ifadelerini kullandı.

“30 YILLIK YATIRIMIMDI, YIKILDI…”

Deprem günü bir anaokuluna sığındıklarını anlatan Emine Balveren, daha sonra çadırda kaldığını kısa süre sonra ise konteynere geçtiğini söyledi. Emine Balveren, 30 yıllık yatırımları olan evlerinin depremde ağır hasar aldığını dile getirdi:

"Ev tamamen yıkılmış değildi. Kolonlar patladı. İlk gelen arkadaş ‘ağır hasarlı’ dedi. Eşimle bir defa daha yıkıldık. Eşim ağlıyor, ben ağlıyorum. Can kaybı olmasın önemli olan o. Can geri gelmiyor ama mal her şekilde geliyor…"

“KENDİ EVİNDE BAYRAM GEÇİRMEK NE DEMEK…”

Emine Balveren’in eşi Ahmet Balveren de depremden sonra hızla deprem konutlarının yapımına başlandığını belirterek, umutlarının gerçek olmasını şu sözlerle dile getirdi:

“Cumhurbaşkanımız, ‘2 yıl içerisinde teslim edeceğiz’ dedi, etti de. O kadar mutlu olduk ki kendi evimiz oluyor diye. İnşaatlar şu güne biter, teslim ederler inşallah diye umutla bekledik. Umudumuz gerçek oldu. Evin çıktığını öğrendiğim zaman insanın içine bir ağıt gelir ya inanın ağlayasım geldi. Çok güzel, çok acayip. 2 yıl evsizdik, 2 yıl sonra eve kavuşmak çok mutluluk verici bir şey. Rahat uyuyoruz, emin ellerdeyiz. Bayramı çadırda, konteynerde geçirdik, orucu çadırda tuttuk.. Şimdi kendi evinde bayram geçirmek ne demek… ”