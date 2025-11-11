Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen 'YKS Deneme Kulübü' projesiyle öğrenciler, farklı yayınevlerinden hazırlanmış denemelerle gerçek YKS provası yapma fırsatı bulacak.

DENİZLİ (İGFA) - Program sayesinde gençler, eksiklerini tespit edip gelişim süreçlerini yakından takip ederken, zaman yönetimi ve sınav stratejisi konularında da önemli deneyim kazanacak. Denemeler, gerçek sınav koşullarına uygun şekilde yapılacak.

Başvuru süreci 11 - 18 Kasım 2025 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin denizli.bel.tr/basvurular adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Program kapsamında iki farklı seçenek yer alıyor. 15 deneme sınavı (TYT) 500 TL ve 30 deneme sınavı (TYT & AYT) 1000 TL olarak belirlendi. Ancak, yapılacak deneme sınavlarına yüzde 80 oranında katılım sağlayan öğrencilerin ücretlerinin geri iade edileceği belirtildi.



BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN EĞİTİMİN YANINDA



Eğitime verdikleri desteği her fırsatta vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projenin gençlerin sınav sürecine önemli katkı sağlayacağını belirterek 'Gençlerimizin geleceğe güvenle hazırlanması için eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Onların sınav sürecinde yanlarında olmak ve başarılarına katkı sağlamak bizim en büyük önceliğimiz' ifadelerini kullandı.