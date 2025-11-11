İzmit Belediyesi Çınar Akademi, öğrencilerin sınav öncesi motivasyon ve tempo kazanmaları için YKS ve LGS hızlandırma programını başlattı

KOCAELİ (İGFA) - Sınav maratonuna hazırlanan öğrenciler için özel çalışmalarına devam eden Çınar Akademi, YKS ve LGS kurslarında hızlandırma programı uygulamasına geçti. Öğrencilerin sınav öncesi tempo kazanmaları ve eksik konularını kısa sürede tamamlamaları amacıyla hazırlanan hızlandırma programı başladı.

10-11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek üç günlük yoğunlaştırılmış ders döneminde öğrenciler, alanında uzman öğretmenler eşliğinde konu tekrarları, soru çözüm seansları ve bire bir etüt çalışmaları ile sınavlara en verimli şekilde hazırlanacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler için çalışmalarını aralıksız sürdüren Çınar Akademi, bu yıl da sınav öncesi destek çalışmalarını genişleterek mahallelere taşıdı.

Öğrencilerin erişimini kolaylaştırmak ve daha fazla öğrenciye destek olabilmek amacıyla düzenlenen LGS Hızlandırma Programı, 8 ayrı noktada gerçekleştiriliyor.