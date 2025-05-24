Denizli Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, şehir genelinde başlattığı “az su tüketen yeşil peyzaj” uygulamalarını spor alanlarına da taşıyor. Şehrin ana arterleri ve meydanlarında yoğun su tüketimine neden olan çim ve bitkilerin yerine daha az suya ihtiyaç duyan bitki türleriyle yapılan peyzaj çalışmalarının bir benzeri, spor sahalarında da hayata geçiriliyor.DENİZLİ (İGFA) - Şehrin ana arterleri ve meydanlarında yoğun su tüketen çim ve bitkilerin yerine, çok daha az suya ihtiyaç duyan peyzaj düzenlemeleriyle dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de futbol sahalarını dönüştürüyor. Doğan Seyfi Atlı Sahası’nda bakım ve onarım, İlbadı ve Kınıklı statlarında ise suni çim kaplama çalışmalarının bir süre sonra başlayacağı, Eylül ayında başlayacak olan amatör spor sezonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Su tüketimi minimuma indirilecek

Kuraklık ve azalan su kaynaklarına karşı alınan önlemlerle sadece çevre korunmakla kalmayacak, aynı zamanda spor alanları daha uzun ömürlü, bakımı kolay ve amatör sporcular için daha uygun hale getirilecek. Kuraklık, su kaynaklarının azalması ve sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda alınan bu kararla, statların su tüketimi minimuma indirilecek. Yeni yüzeyleriyle daha dayanıklı hale gelecek sahalar, aynı zamanda amatör sporcular için daha uygun ve modern standartlara kavuşturulacak.

Başkan Çavuşoğlu: “Gelecek nesiller için suyu doğru kullanmalıyız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, iklim değişikliğinin göz ardı edilemeyecek bir gerçek olduğu bilinciyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, hayata geçirecekleri projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Çavuşoğlu, “Su kaynaklarımız her geçen gün azalıyor. Biz de bu bilinçle, hem doğayı korumak hem de sporun gelişimini desteklemek için kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Sahalarımızda artık daha az su tüketilecek, daha sürdürülebilir olacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız tüm çalışmaları titizlikle yürütecek. Amatör spora desteğimiz doğaya saygılı bir yaklaşımla sürecek. Çünkü biz bu şehri sadece bugünün değil, yarının çocuklarına da hazırlıyoruz.”