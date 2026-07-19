Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve düzenli duraklarda ulaşım hizmetinden faydalanabilmesi için durak bakım ve temizlik çalışmalarını şehir genelinde sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki duraklarda bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Dezenfekte edilerek yıkanan duraklarda afiş ve bant izleri temizlenirken, basınçlı su sistemi sayesinde su tasarrufu sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında 16 ilçedeki tüm duraklar kapsamlı bakım ve temizlik uygulamalarından geçiriliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından plan ve program dahilinde yürütülen çalışmalarda duraklara yapıştırılan afiş ve reklamlar sökülürken, yüzeylerde kalan bant izleri de özel uygulamalarla temizleniyor. Görüntü kirliliğine neden olan izler ortadan kaldırılarak duraklar daha düzenli bir görünüme kavuşturuluyor.

Temizlik çalışmalarında dezenfektanlı ürünlerin yanı sıra basınçlı su sistemiyle çalışan tasarruflu yıkama aracı kullanılıyor. Bu yöntemle daha az su tüketilirken su tasarrufu sağlanıyor, durakların iç ve dış yüzeylerinde biriken kir ve lekeler ise etkili şekilde gideriliyor.

Şehir genelinde planlı şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında 16 ilçedeki tüm duraklar kapsamlı temizlik ve bakım uygulamalarından geçiriliyor.