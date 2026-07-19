Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever başkanlığındaki heyeti kapsamlı bir programla ağırladı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ve beraberindeki heyeti kurum tesislerinde ağırladı.

Göl Tesisleri, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve ADASU Hidroelektrik Santrali'nde gerçekleştirilen incelemelerde hayata geçirilen projeler ile planlanan yatırımlar yerinde değerlendirildi. Genel Müdür Sakallıoğlu, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'ın su konusundaki vizyon ve hassasiyeti ile hayata geçirilen tarihi yatırımlar Sakarya'nın su geleceği için hayati önem taşıyor.' dedi.

Ziyaret kapsamında Göl Tesisleri, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve ADASU Hidroelektrik Santrali ziyaret edildi. Sakarya'nın içme suyu yönetimi, su kaynaklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında detaylı sunum yapıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ ELE ALINDI

Ziyaret boyunca içme suyunun kaynaktan abonelere ulaşıncaya kadar geçen süreç, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesine yönelik uygulamalar ve iklim değişikliğine karşı geliştirilen projeler değerlendirildi. Ayrıca ADASU Hidroelektrik Santrali'nde yenilenebilir enerji üretimi ve tesisin işletme süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

İncelemeler sırasında heyet, SASKİ'nin güçlü altyapı ağı, teknolojik yatırımları ve çevre odaklı uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sonunda tesisler ve yürütülen çalışmalar heyet tarafından takdirle karşılandı.

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, programın ardından yaptığı açıklamada, 'Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Afire Sever ve beraberindeki heyeti kurumumuzda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Gerçekleştirdiğimiz teknik incelemelerde Göl Tesisleri, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve ADASU Hidroelektrik Santrali'nde yürüttüğümüz çalışmaları yerinde değerlendirerek tamamlanan projelerimiz ile planlama aşamasındaki yatırımlarımızı kapsamlı şekilde ele aldık. Bakanlığımızla sürdürdüğümüz güçlü iş birliği ve ortak akıl anlayışının, şehrimizin su yönetimine yönelik hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz' dedi. Sakallıoğlu açıklamasının devamında çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, 'Vatandaşlarımıza kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırırken su kaynaklarımızı koruyan ve enerji verimliliğini artıran yatırımları hayata geçirmeye ara vermeden devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'ın su konusundaki vizyon ve hassasiyeti ile hayata geçirilen tarihi yatırımlar Sakarya'nın su geleceği için hayati önem taşıyor. Nazik ziyaretleri ve yatırımlarımıza gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Sayın Afire Sever ve kıymetli heyetine teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.