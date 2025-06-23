Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin en önemli ve tarihi noktalarından biri olan Bayramyeri Meydanı’nı yaya öncelikli bir alana dönüştürme projesi kapsamında düzenlediği anket tamamlandı.Toplam 8 bin 128 kişinin oy kullandığı ankette 7 bin 164 kişi Bayramyeri Meydanı’nı yaya öncelikli ve insan odaklı bir cazibe merkezine dönüştürme projesinin sürmesini istedi.

23.06.2025

Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından 4 gün boyunca Bayramyeri Meydanı’nda kurulan stantta gerçekleştirilen anket, vatandaşlar ve bölge esnafından yoğun ilgi gördü. Katılımcı demokrasi anlayışıyla yürütülen çalışmada, Denizlililerin görüşleri doğrudan alındı.

Bayramyeri için katılımcı demokrasi örneği

Ankete toplam 8.128 kişi katılım sağlarken, 7.164 kişi Sarayköy Caddesi’nin devamı ile 468 Sokak’ın Demirciler Caddesi’ne kadar olan güzergâhın araç trafiğine kapatılması yönünde tercihte bulundu. Böylece ankete katılanların yaklaşık %88’i alanın yaya öncelikli hale getirilmesi yönünde görüş bildirdi. Anket süresince vatandaşlar, projeye ilişkin düşünce, talep ve önerilerini Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeliyle paylaşma fırsatı da buldu. Ayrıca bölgedeki esnaf da çalışmaya yoğun ilgi göstererek görüşlerini dile getirdi.