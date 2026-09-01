Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Ünye'de başlattığı Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi'nde sona yaklaştı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sağlıklı yaşam ve çevreci ulaşım vizyonu doğrultusunda Ordu genelinde hayata geçirilen bisiklet ve yürüyüş yolları her geçen gün büyüyor.

Bu kapsamda Ünye ilçesinde 2021 yılında başlatılan projede 2. etap çalışmaları devam ediyor. Son dokunuşların yapıldığı bisiklet ve yürüyüş yolu tamamlandığında toplam 10 kilometre uzunluğa ulaşacak güzergâh, Ünye'de sağlıklı yaşamı ve çevreci ulaşımı destekleyen önemli bir alternatif olacak.

2. ETAPTA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Projenin 2. etabı kapsamında Çamlık'tan başlayarak Hasan Bey Otel'e kadar uzanan 3 km'lik güzergâhta çalışmalar sürüyor. Güzergâhın 1,5 km'lik bölümünde asfalt çalışmaları tamamlanırken, bazı bölümlerde renkli asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor.

Projede ayrıca baskı beton yürüyüş yolları, aydınlatma sistemleri ve kentsel donatı alanları da oluşturuluyor. Güzergâhın kalan bölümlerinde ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

ÇAMLIK'TA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Öte yandan Çamlık Ayanikola'da bulunan 1 km'lik bisiklet ve yürüyüş yolunda da asfalt kaplama ve boyama işlemleri ise tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ünye, vatandaşların yürüyüş yapabileceği, bisiklet kullanabileceği ve deniz manzarası eşliğinde vakit geçirebileceği modern ve güvenli bir güzergâha daha kavuşmuş olacak.