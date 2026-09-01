Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Atölyesi sona erdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Adapazarı SGM'de düzenlediği Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Atölyesi, 6 haftalık eğitim programının ardından düzenlenen Kur'an'a Geçiş Töreni ile tamamlandı. Kur'an okumayı öğrenen çocukların sevincine aileleri de ortak olurken, miniklere 'Ben Artık Kur'an Okuyorum' belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

6 HAFTA BOYUNCA DEĞERLER EĞİTİMİ

Yaz dönemi boyunca Adapazarı SGM'de gerçekleştirilen ve 6 hafta süren eğitimlerde çocuklara Kur'an-ı Kerim okuma eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler ve değerler eğitimi verildi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan çocuklar için ise anlamlı bir program hazırlandı.

Adapazarı SGM'de gerçekleştirilen Kur'an'a Geçiş Töreni'ne çocukların aileleri de yoğun katılım gösterdi. Kur'an okumaya geçmenin sevincini yaşayan çocuklar, programda öğrendiklerini paylaşırken aileleri de bu anlamlı günlerinde evlatlarının mutluluğuna ortak oldu. Törende eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklara 'Ben Artık Kur'an Okuyorum' belgeleri takdim edilirken, çeşitli hediyeler de verildi. Çocukların heyecan ve mutlulukları programa renkli anlar yaşattı.