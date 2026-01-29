Bursa'nın Nilüfer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kenevir bitkileri, esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şüpheli şahıs tutuklandı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Nilüfer ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, jandarma ekiplerince bir şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada 6 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar, kurulu ve aktif halde 1 iklimlendirme sistemi, 16 adet sentetik ecza hap ile 2 adet LSD ele geçirildi. Ayrıca kenevir yetiştirilmesinde kullanılan çeşitli tarımsal ürün ve ilaçlara da el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Komutanlık, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadelede azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.