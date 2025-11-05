Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere yönelik tohum desteklerini sürdürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere yönelik tohum desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 18 ilçeden toplam 681 üreticiye 44 bin kilogram Macar fiği tohumu desteğinin dağıtımı başladı. Program kapsamında ilk olarak Çardak ilçesinde 77 üreticiye 5 bin 225 kilogram Macar fiği tohumu teslim edildi.

Denizli Çardak'ta düzenlenen teslim törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çardak Belediye Başkanı Ali Altıner, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.

Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, 'Üretmek için çıkmış oldukları bu yolculuğu, bu ülkenin geleceğini ve yarınlarını kurtarmak için görevleri olarak gören üreticilerimizin yanındayız. Birlikte bir yolculuğa çıktık, yolculuğumuzun ana teması, üreten insanların baş tacı olacağı bir şehir hayaliydi. Desteklerimizi her geçen gün artırarak sürdürüyoruz. Kim tohumla toprağı buluşturmak istiyorsa, kim üretmek istiyorsa, onun yanı başında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.





'SİZİ BAŞ TACI EDECEĞİZ'



Başkan Çavuşoğlu, verdikleri desteklerin kapsamına da değinerek, 'Gübre desteğinden zeytin fidanı desteğine, mazot desteğinden yem desteğine kadar üreticimizin her alanda yanındayız. Sizler bizimle olduğunuz sürece biz hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Doğru şekilde bütçeyi yönetir, hakkaniyet ölçüsünde herkese ihtiyacına göre dağıtabilirseniz, çalmaz ve çaldırmazsanız herkese yetecek bütçemiz var. Siz yeter ki tohumla toprağı buluşturun, biz sizi baş tacı edeceğiz' dedi.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR



Çardak Belediye Başkanı Ali Altıner ise desteklerinden dolayı Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, 'Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, yola çıktığımız anda daima bizimle olan, sıkıştığımız her yerde imdadımıza yetişen, omuz omuza birlikte çalıştığımız Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de üretimin önemine dikkat çekerek, 'Üretmek şiarımız dedik, üretmezsek tükeniriz dedik. Üretmek için elinden tutan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Allah razı olsun başkanımızdan. Bir nebze olsun nefes alalım, dertlerimize derman olsun, boğazımıza bir lokma daha girsin diye burada. Sevgili Başkanım, iyi ki varsınız, iyi ki sizinle beraber yol yürüyoruz' ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından Çardak ilçesindeki 77 üreticiye 5 bin 225 kilogram Macar fiği tohumu desteği verildi.