Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun hayvancılığına katkı sağlayacak önemli bir müjde verdi.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Başkan Güler yaptığı açıklamada, 'Uzun süredir üzerinde titizlikle durduğumuz ve bizzat takip ettiğimiz çalışmalar neticesinde Ordu, Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi' kapsamına alındı' dedi.

Göreve geldiği günden bu yana kırsal kesimde hayvancılığa ve et-süt üretimine destek olmak, tarım alanında üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla nitelikli tarım projeleriyle dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, unutulmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğini canlandırılması içinde önemli çalışmalara imza attı.

Birçok üreticiye manda dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, verdiği desteklerle de manda yetiştiriciliğini yeniden canlanmasını sağladı.

ORDU, MANDA YETİŞTİRCİLİĞİ DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK

Manda yetiştiriciliğinin daha da geliştirmesi için Bakanlıklar nezdinde görüşmeler yürüten Başkan Güler'in bu çalışması meyvesini verdi. Bu kapsamda Ordu, Tarım ve Orman Bakanlığının 'Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi' kapsamına alındı.

4 Kasım 2025 tarih ve 33067 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2025/30 numaralı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği ile artık Ordu, manda yetiştiriciliğine yönelik ilave destek ödemelerinden faydalanabilecek.

BAŞKAN GÜLER: 'HEM ÜRETİCİLERİMİZ KAZANACAK HEM DE ORDU'MUZUN HAYVANCILIK POTANSİYELİ DAHA DA GÜÇLENECEK'

Kararın ardından açıklamada bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kararı 'Ordu'muz için bir güzel haber daha!' başlığı ile paylaştı. Uzun süredir konu üzerinde titizlikle durduklarını ve bizzat takip ettiğini aktaran Başkan Güler, Ordu'nun Manda Islahı Projesi kapsamına alınması ile desteklerden faydalanabileceğini aktardı.

Başkan Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Uzun süredir üzerinde titizlikle durduğumuz ve bizzat takip ettiğimiz çalışmalar neticesinde, Ordu ili artık Tarım ve Orman Bakanlığımızın Manda Islahı Projesi kapsamına alındı.

Daha önce bu destekten yararlanamayan ilimiz, bugün yayımlanan Resmi Gazete kararıyla manda yetiştiriciliğine yönelik ilave destek ödemelerinden faydalanabilecek. Bu önemli gelişme sayesinde hem üreticilerimiz kazanacak hem de Ordu'muzun hayvancılık potansiyeli daha da güçlenecek. Bu kıymetli kararın alınmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şehrim ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Emek verdik, takip ettik, başardık.'