Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilikte önemli bir dayanışma kapısı olan Sevgi Eli, artık kendi yuvasında hizmet veriyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, yıllardır atıl durumda olan yapıyı baştan aşağı yenileyerek, hem kamu kaynaklarını verimli kullandı hem de şehre yeni bir değer kazandırdı. Yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu da eşlik etti.



METRUK BİNADAN DOĞAN UMUT



Kent kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Karşıyaka'da daha önce nikah sarayı olarak kullanılan, daha sonra metruk hale düşmüş bir binayı Denizli halkına yeniden kazandırdık. Hep söylediğimiz gibi amacımız elimizdekilerin en iyisini en iyiye ulaştırmak ve bu şehrin kaynaklarını en doğru şekilde kullanmaktır' dedi.



KÖTÜLÜKTEN GÜZELLİĞE GİDEN BİR DÖNÜŞÜM HİKAYESİ



Binanın önceki halini hatırlatarak 'yıkılmak üzere' olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, 'Bizim amacımız, bu şehrin kaynaklarını doğru kullanarak gereksiz harcamalardan kaçınmak. Kötülükten güzelliğe giden bu yolculukta emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha önce kirada olduğumuz bir binadan kendi binamıza geçtik, ama en önemlisi kullanılmayan bir yapıyı yeniden yaşar hale getirdik' ifadelerini kullandı.



'BU ŞEHRİN KAYNAKLARI EMANETİMİZDİR'



Kent yönetiminde 'şeffaflık ve kaynakların doğru kullanımı' ilkesinden asla ödün vermeyeceklerinin altını çizen Başkan Çavuşoğlu, 'Bu şehrin kaynakları, 1 milyon 50 bin kişinin vergileriyle bizim omzumuza yüklenmiş bir emanettir. Bu emaneti en iyi şekilde taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yeni yerimiz şehrimize hayırlı olsun' diye konuştu.