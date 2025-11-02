Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURTRO), rehberlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla 'Bursa Gastronomi Rotası Eğitim Turu' etkinliğini gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası tarafından düzenlenen eğitim turu, Rehber Aykan Özyürek liderliğinde gerçekleştirildi. Oda üyelerinin katıldığı etkinlikte, Bursa'nın köklü gastronomi kültürü ve lezzet durakları yerinde deneyimlendi.

Sabah saatlerinde Abdal Meydanı'nda bir araya gelen rehberler, Çaycı İsmail'de meşhur Abdal Simidi ve Bursa Tahinlisi eşliğinde kahvaltı yaptı. Ardından Ördekli Kültür Merkezi'ne geçen grup, burada Osmanlı Çayını deneyimledi. Tur kapsamında rehberler sırasıyla; Bıçakçılar Çarşısı, Galle Han, Cumhuriyet Caddesi, Eskişehir Han, Kayhan Çarşısı, Boyacıkulluğu Köprüsü, Irgandı Köprüsü, Yeşil Külliyesi ve Hünkar Köşkünü ziyaret ederek tarihi ve kültürel bilgiler edindi.

Öğle molasında grup, Kayhan'daki Acı Dayı Cantık Salonu'nda Bursa'ya özgü cantık lezzetini tattı. Ardından Hünkar Köşkü Sosyal Tesisi'nde, Osmanlı mutfağının köklü tatlılarından Keşkül-ü Fukara ikramı yapıldı. Günün devamında Hanlar Bölgesi'nde geleneksel kumda kahve molası veren rehberler, programın son durağı olan Millet Mahallesi'ndeki Köfteci Faruk Et Restoranında Bursa Kebabı ve Pideli Köfte ile akşam yemeğini paylaştı.

'BURSA'NIN GASTRONOMİ DEĞERLERİNİ YAŞATARAK TANITIYORUZ'

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, eğitim turlarının rehberlerin mesleki donanımını artırmak ve kentin turizm potansiyelini daha etkin tanıtmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Başkan Erçevik, 'Bursa, tarihi ve kültürel kimliği kadar gastronomi zenginliğiyle de öne çıkan bir şehir. Bu tür etkinliklerle hem yerel lezzetlerimizi deneyimliyor hem de misafirlerimize aktaracağımız bilgi birikimini güçlendiriyoruz' dedi.

Başkan Erçevik ayrıca, tur lideri Rehber Aykan Özyürek'e, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü personellerine, ulaşım sponsorları Külcüler Turizm İşletmecisi Soner Yolcu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı'na ve katkı sağlayan tüm işletmelere teşekkür etti.