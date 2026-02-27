Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm vizyonu doğrultusunda önemli bir eşik daha aşıldı. İzmit Veliahmet ve Hacıhızır Mahallelerindeki bazı alanların dönüştürülmesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylandı. Böylece Başkan Büyükakın öncülüğünde kentsel dönüşüm sürecinde yeni bir ivme kazanıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana kentsel dönüşümü en öncelikli çalışma alanlarından biri olarak belirleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, özellikle riskli yapı stokunun yoğun olduğu bölgelerde dönüşümü hızlandırmak adına kararlı adımlar atıyor.

Cedit Mahallesi'nde sona yaklaşılan çalışmaların ardından şimdi de Veliahmet ve Hacıhızır Mahallelerinde dönüşüm sürecinin resmen başlamasının önü açıldı.

Başkan Büyükakın'ın sahada ve masada titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde, uzun süredir çözüm bekleyen bölgelerde somut ilerleme sağlanmış oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kocaeli ili İzmit ilçesi Veliahmet ve Hacıhızır Mahallelerinde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesine ilişkin 10/12/2018 tarihli ve 455 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırılarak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi gereğince yeni karar alındı.

Alınan bu kararla birlikte Başkan Büyükakın'ın öncülüğünde İzmit'te kentsel dönüşüm süreci yeni bir ivme kazanmış oldu.