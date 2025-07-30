2024-2025 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 8 Denizlili öğrenci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından ağırlandı.

DENİZLİ (İGFA) - Başkan Çavuşoğlu, aileleriyle birlikte ziyarete gelen öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının gurur verici olduğunu ifade etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çavuşoğlu, hangi liseye gitmek istediklerini sordu, hedeflerini dinledi.

Ziyarette yaptığı konuşmada Başkan Çavuşoğlu, “Hepinizi tebrik ediyorum. Hem harcadığınız emek için, hem de harcadığınız emeğin karşılığını aldığınız için keyifli bir sona ulaştınız. Ailelerinize de teşekkür etmek lazım. Bu zor süreçte en çok emeği onlar harcamıştır. Aileniz gece gündüz sizler için seferber olmuştur” dedi.

Başkan Çavuşoğlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Marifet, iltifata tabidir. İyi bir şey olduğu zaman onun başarısının hikâyesi olsun. Başaranlar mutlu olsun. Arkadan gelenlere de teşvik olsun. Bu gençler de verdikleri emekle bu başarıyı fazlasıyla hak ettiler. Biz de bu başarıya kayıtsız kalamazdık.”

Şampiyonlara ‘Nutuk’ hediye edildi

Başkan Çavuşoğlu, öğrencilere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı "Nutuk" kitabı ile çeyrek altın hediye etti. Öğrenciler ve aileleri, gösterilen yakın ilgi ve destek için Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenciler ve öğrenim gördükleri okullar şu şekilde:

Ahmet Kayra Konur – Servergazi İmam Hatip Ortaokulu

Ali Kaan Genç – Özel Bilnet Denizli Ortaokulu

Arif Misak – Zahit Kadri Efendi Ortaokulu

Bekir Kerem Bilgehan – İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu

Çınar Saygın – Dönence Eğitim Kurumları

Duru Arslan – Elit Grup Albayrak Ortaokulu

Sinem İster – Sıdıka Çalışkan Ortaokulu (Merkezefendi)

Zeren Evin – Hayırsever Ortaokulu