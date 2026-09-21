Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Melet Köprüsü'nde önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Köprüde yapılan dekoratif aydınlatma çalışmaları ile Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç güvenliğine katkı sağlamanın yanı sıra bölgeye modern bir görünüm kazandırdı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında köprüye estetik ve modern bir görünüm kazandıran dekoratif aydınlatmaların montajı yapıldı.

Gece saatlerinde köprünün daha güvenli olması için yapılan aydınlatma çalışmaları ile birlikte Altınordu Melet Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi'nin Melet'teki projeleri ile birleşerek bölgeye modern bir görünüm kattı.