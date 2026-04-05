Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Anne Şehir Merkezleri, kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor. Gebze'de merkeze katılan Emine Kış, hem sağlığına kavuştu hem de özgüven kazandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik hayata geçirilen Anne Şehir Merkezleri, fiziksel dönüşümün yanı sıra sosyal ve psikolojik değişimlere de kapı aralıyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri ise Gebze Gelincik Anne Şehir Merkezi'nden hizmet alan 50 yaşındaki emekli Emine Kış oldu.

Merkeze başladığında 96 kilo olduğunu belirten Kış, diyetisyen desteği ve sporla birlikte kısa sürede büyük bir değişim yaşadı. Yaklaşık 3-4 ayda 69-70 kiloya kadar düştüğünü ifade eden Kış, 'Eskiden merdiven çıkamıyordum, şimdi koşuyorum. İçimden resmen bir çocuk çıktı, enerjim bitmiyor' dedi.

Kilo kaybıyla birlikte sağlık sorunlarının da ortadan kalktığını vurgulayan Kış, tansiyon ve şeker ilaçlarını bıraktığını, mide ve bağırsak problemlerinin de düzeldiğini belirtti. Eski alışkanlıklarını tamamen geride bıraktığını söyleyen Kış, gece yeme alışkanlığını da bıraktığını dile getirdi.

Anne Şehir Merkezi'nin kendisine en büyük katkılarından birinin özgüven olduğunu ifade eden Kış, kitap kulübü sayesinde kendini daha iyi ifade etmeyi öğrendiğini söyledi. Daha önce konuşmakta zorlandığını belirten Kış, artık rahatlıkla iletişim kurabildiğini aktardı.

Sosyal hayatında da büyük değişim yaşadığını dile getiren Kış, yıllarca insanlara mesafeli olduğunu ancak merkezde bu duvarları yıktığını ifade ederek, 'Artık insanlara sarılabiliyorum, arkadaş ortamım var. Kendimi değerli hissediyorum' dedi.

Merkezde aldığı desteklerin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Kış, eğitmenlerin ve uzmanların zor zamanlarında yanında olduğunu vurguladı. 'Arkamda bir dağ varmış gibi hissettim' sözleriyle yaşadığı duygusal desteği anlattı. İlk başta sadece zaman geçirmek için katıldığı merkezin hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyleyen Kış, 'Eskiden bitsin diyordum, şimdi başlasın diyorum' ifadeleriyle yaşadığı değişimi özetledi. Emine Kış, hayatındaki bu dönüşüm için Tahir Büyükakın, Nagehan Malkoç ve tüm eğitmenlere teşekkür etti.