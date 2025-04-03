Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve başladığı 4 Nisan 2024 tarihinden bu yana şehir genelinde önemli projelere imza attı. Halkın refah seviyesini yüceltmeyi amaçlayan Başkan Çavuşoğlu, birinci yılında emeklilerden esnafa, öğrencilerden çiftçilere, kadınlardan gençlere kadar geniş bir yelpazede herkesin hayatına dokunacak önemli çalışmaları kente kazandırdı.denizli’de umudu büyüten belediyecilik

30 Mart 2024’te yapılan yerel seçimle iş başına gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, geçen bir yılda pek çok önemli proje ve hizmeti gerçekleştirerek, ‘Mutlu insanların şehri Denizli’ vizyonu ile gönülleri kazandı. İlk olarak emeklilere bayram ikramiyesi ve yeni doğum yapan annelere ikramiye sözünü "Horoz Kart" uygulaması ile hayata geçirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi aracılığıyla bir yılda 400 bin kişilik sıcak yemek dağıtılırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ısınma desteği verildi. Yurttaşlara ev eşyasının yanı sıra mont, yorgan ve soba dağıtımı yapıldı. Evde bakım ve sağlık alanında ihtiyacı olan vatandaşa ulaşıldı, hasta nakil hizmetlerine anında yanıt verildi. Evsiz yurttaşlar için geçici barınma sorununa çare olunurken, engelli bireylere akülü ve tekerlekli sandalye ve beyaz baston gibi destekler verildi. Ayrıca çölyak hastaları için glutensiz gıda desteği sağlanarak sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunuldu.

ÇOCUKLARIMIZA AYDINLIK BİR GELECEK

Eğitime ve çocuklara yönelik projeler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun göreve gelmesinin ardından odak noktalarından biri oldu. Üniversite eğitimini Denizli’de alacak kız öğrenciler için Zübeyde Hanım Kız Konukevi hizmete açılırken, üniversite öğrencilerine ise öğrenim yardımı yapıldı. Dört ayrı mahallede "Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi" hizmete girerken, birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye ve her gün beslenme desteği verildi. Dar gelirli öğrenciler için YKS başvuru ücretinin karşılanması, yenidoğan bebek destek çantası ve 2 yaşa kadar bebek bezi desteğinin yanı sıra kısa bir süre hizmete başlayacak olan Aile Taksi uygulaması da Denizlililerin hizmetine sunuldu. Ayrıca öğrencilere ücretsiz sinema, yemek ve kültürel etkinlik imkanı sağlandı.

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarım ve hayvancılıkta söz verdiği destek projelerini de birer birer hayata geçirdi. Tarımla ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere mazot, gübre, zeytin fidanı, tarımsal makine, aşılama ve arıcılık ekipman desteği sundu. Tersine göçü teşvik edecek hayvancılıkla uğraşmak isteyenlere gebe düve, hayvan yetiştiricilerine ise flake yem desteği verildi. Çiftçinin mahsulü Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

ŞEHRE DEĞER KATIYORUZ

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ihtiyaç olan mahallelere içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları inşa ederken, su verimliliğini artırmak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü. Denizli'de altyapı ve çevre düzenlemeleri kapsamında 1 milyon metrekare beton parke taşı döşenirken, yüzlerce kilometre soğuk ve sıcak asfalt çalışması yapıldı. Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Karalp ailesi işbirliği ile Siteler Mahallesi’nin ihtiyacı olan Aile Sağlığı Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezinin temeli atıldı. Şehir genelinde az su tüketen peyzaj uygulamaları hayata geçirildi. Ayrıca kentte kazı çalışmaları devam eden Laodikya, Tripolis Antik Kentleri ile Beycesultan, Aşağıseyit ve Ekşi Höyükleri Kazı Başkanlıklarına maddi destek sağlanarak kent tarihi ve kültürel mirasa da sahip çıkıldı.

İNSAN ODAKLI BELEDİYECİLİK

Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan dar gelirli vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı yemeğe ulaşması için kentte ilk kez kent lokantaları açıldı, sadece 3 ayda kent lokantası 4 şubeye ulaştı. Emeklilerin sosyalleşebileceği ve kaliteli zaman geçirebileceği kentin ilk emekli evi olan "Emekli Evim" projesi hayata geçirildi. Ucuz ve güvenilir alışverişin yeni adresi olan "Kent Market" halkın hizmetine sunuldu. Göreve gelir gelmez, ağır borç yükü ve mali tabloya rağmen suda % 40’a varan indirim yapıldı. 100 bin adet su tasarrufu aparatı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Toplu ulaşım filosuna 38 yeni otobüs dahil edilirken, engelli sürücüler için ücretsiz otopark hizmeti başlatıldı. İlk kez gece seferleri ve kadınlar için saat 21.00’den sonra özel ulaşım kolaylığı sağlandı. Transit hatlar hizmete alınarak hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuldu. Vatandaşların kaldırımlarda rahatça yürüyebilmesi için kent genelinde yaya geçişini engelleyen her türlü duba, totem, reklam panosu gibi malzemeler toplandı, hatalı park uygulamalarının önüne geçilerek örnek bir park uygulamasına geçildi. Denizli’de motor park alanları artırılırken, kaldırımlar yayaların kullanımına bırakıldı. Kent merkezinde motosiklet kullanıcıları 44 ayrı noktada ücretsiz ve güvenli park hakkına sahip oldu.

Kültür ve sanat alanında ise yüzlerce etkinlikle yüz binlerce yurttaş buluşturuldu. Cumhuriyet’in 101. yılı 9 gün boyunca coşkuyla kutlandı. Denizli’nin zenginliklerini ortaya çıkarmak için ve turizmde daha fazla pay sahibi olmak için ‘Denizli Geleceğini Tasarlıyor’ adlı arama konferansı düzenlendi. Şehrin turizm potansiyelini artırmak için ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlandı, "Kırsal Kalkınma ve Sosyal Refah" adlı bilgi paylaşım toplantısı düzenlendi.

MUTLU İNSANLARIN ŞEHRİ DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldiği günden bu yana şehrin her kesimine dokunan projelerle Denizli’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Denizli’mizi ‘Mutlu İnsanların Şehri’ yapma hedefimiz doğrultusunda, halkımızın refah seviyesini artıracak projeleri birer birer hayata geçiriyoruz" dedi. Başkan Çavuşoğlu, "Denizli’mizin her noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Şehrimizin kaynaklarını, halkımızın yararına en verimli şekilde kullanacağız. Hep birlikte daha mutlu, daha güçlü bir Denizli için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.