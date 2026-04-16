Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden güvenli, konforlu ve sağlıklı koşullarda faydalanabilmeleri için denetimlerini sürdürüyor. Trafik Zabıta ekiplerinin yaptığı son denetimlerde mevzuatlara uymayan araç ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Toplu ulaşımda yolcu güvenliğini ve konforunu önceleyen Büyükşehir ekipleri, halk otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Araçların mevzuatlara uygun bir şekilde hizmet vermesi ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren ekipler bu doğrultuda denetimlerini arttırdı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı işbirliğinde yoğun kullanılan 9 halk otobüsü durağında eş zamanlı denetimler yapıldı.

MEVZUATA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Sürüş ve yolcu güvenliğini etkileyebilecek gereksiz aksesuar kullanımı, abartı ışıklandırma, havalı korna gibi eklemeleri ile birlikte otobüslerin klima sistemleri, engelli rampaları, engelli koltuk kemeri, hijyen, sürücü evrak ve sürücülerin kılık kıyafetleri de denetimlerde tek tek kontrol edildi.

Mevzuat kurallarına uygun olmayan uygulamalar için cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan araç sahipleri ve şoförlere yönetmeliğin gereğini yerine getirmesi için belirli bir süre tanınacak. Süre sonunda kurallara uymayan araçlar toplu taşımadan çekilecek.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimlere ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Saha Şefi Hüseyin Yavuz, 'Halkımızın toplu taşıma araçlarında daha konforlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerimizi artırıyoruz. Bu kapsamda farklı güzergâhlarda belirlenen 9 durakta ve depolama alanlarında eş zamanlı denetim yapıyoruz. Tüm araçlar durdurularak mevzuata uymayan eksiklikleri raporlandı. Kurallara uymayan araç ve sürücülerimize cezai işlem uygulandı. Vatandaşımızın en iyi şartlarda güvenle ve huzurla yolculuk yapabilmesi için gece gündüz çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam edecek' dedi.