Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Sarayköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan klima sistemli pazar yerini ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Yaz aylarında yaşanan yoğun sıcaklık nedeniyle alışverişin zorlaştığı ilçede, bu yenilikçi proje vatandaşlardan tam not aldı. İlçe halkının ve esnafın yıllardır yaşadığı sıcaklık çilesine son veren projeyi yerinde inceleyen Başkan Çavuşoğlu, “Bu hizmet, sosyal belediyeciliğin ne demek olduğuna dair somut bir örnektir. İlçe belediyelerimizin her biri sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyor” dedi.

Sarayköy Belediyesi tarafından hizmete alınan klima sistemli kapalı pazar yeri, hem konforlu alışveriş ortamı hem de modern tasarımıyla özellikle yaz aylarında yoğun sıcaklardan bunalan vatandaşlar için büyük bir memnuniyet sağladı. Sarayköy’e gerçekleştirdiği ziyarette esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yapılan yatırımı takdirle karşıladığını belirterek, “Belediyecilik sadece yol yapmakla, altyapı çalışmalarıyla sınırlı değildir. Önemli olan halkın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, günlük hayatını kolaylaştıran projelere imza atmaktır. Sarayköy’deki bu uygulama da bunun başarılı bir örneğidir. Başkanımız Mehmet Salih Konya’yı ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarını kutluyorum. Denizli genelinde ilçe belediyelerimizin her biri sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“ARTIK NEFES ALABİLİYORUZ”

Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlar da yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yaz aylarında pazar alışverişinin adeta eziyete dönüştüğünü hatırlatan vatandaşlar, “Artık serin, ferah ve düzenli bir ortamda alışveriş yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.