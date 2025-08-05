Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş’ta önemli bir altyapı yatırım projesini hayata geçiriyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş’ın 54 mahallesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçme suyu altyapısı olmayan bölgeler ile altyapısı ekonomik ömrünü tamamlayan alanlarda kapsamlı yenileme çalışmaları yapılıyor. ASAT bu çalışmalarıyla vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmayı hedefliyor.

9 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI VE YENİ SU DEPOSU

Yatırım kapsamında ilk etapta Çayköy Mahallesi’nde oluşturulacak su temin sahasından Kalkan merkezine doğru toplamda 7.500 metre uzunluğunda ve 800 mm çapında, 1.500 metre uzunluğunda 600 mm çapında düktil boru hattı döşenecek. Hattın güzergâhında 800 m³ hacminde bir terfi merkezi ve 5.000 m³ hacminde bir içme suyu deposu inşa edilecek. Ayrıca, hattın karayolu geçişi yatay delgi yöntemiyle gerçekleştirilecek. Şu anda terfi merkezi, depo ve içme suyu hattı kazılarına başlanan proje kapsamında Ağustos ayı içerisinde betonarme imalatlarına geçilmesi planlanıyor.

KINIK VE OVA BÖLGESİNDE YENİ DEPLASE

Aynı proje kapsamında, Saklıkent bölgesinden Kınık merkezine uzanan mevcut içme suyu iletim hattının deplase işlemleri yapılacak. Bu kapsamda bölgede 11.500 metre uzunluğunda ve 630 mm çapında OPVC boru imalatı, 2.500 m³ hacminde bir içme suyu deposu ve devamında 5.000 metre uzunluğunda ve 315 mm çapında OPVC boru hattı yapımı gerçekleştirilecek. Bu bölgede de karayolu geçişi yatay delgi yöntemiyle sağlanacak.

TURİZM VE YERLEŞİM BÖLGELERİNE KALICI ÇÖZÜM

Kaş ilçesine bağlı Kalkan, Çayköy, Kınık ve Ova mahallelerinde içme suyu altyapısı güçlendirilerek bu yatırımla artan su ihtiyacına kalıcı çözümler sunulması hedefleniyor. Projeyle hat deplaseleriyle birlikte su kayıp ve kaçaklarının önüne geçilecek, şebeke sisteminin daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi sağlanacak. Proje kapsamındaki tüm çalışmaların 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.