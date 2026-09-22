Mersin Büyükşehir Belediyesi; kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla, el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Yıllardır çeşitli alanlarda üretim yapan kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkânlar sayesinde ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırırken, emeklerinin karşılığında gelir elde ederek aile bütçelerine de destek oluyor.

Her biri farklı bir hikâyenin ve emeğin izini taşıyan stantlarda, kadınların elinden çıkan birbirinden renkli ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Seramikten örgüye, el yapımı oyuncaklardan çiçeklere, süs eşyalarından çeşitli dekoratif ürünlere kadar pek çok farklı çalışma, üretici kadınların yaratıcılığını ve becerisini ortaya koyuyor.

Kadınların emeklerinin ürünü olan çalışmalar, stantlarda yeni sahipleriyle buluşmayı bekliyor. Trafik Park'ta kurulan stantlar, kadınlar açısından yalnızca ürünlerini satışa sundukları bir nokta olmanın ötesine geçerek, farklı alanlarda üretim yapan kadınların bir araya gelmesine, deneyimlerini paylaşmasına ve yeni insanlarla tanışmasına da olanak sağlıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kadın emeğini ve üretimini destekleyen vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almasına katkı sunuyor.

Üretimlerini günlük yaşamın bir parçası haline getiren kadınlar, burada hem el emeğinin karşılığını alma hem de uzun süredir severek sürdürdükleri uğraşlarını daha geniş çevrelere tanıtma fırsatı yakalıyor.

Trafik Park'taki üretici kadın stantları; kadınların emeğinin görünür olduğu, üretimin paylaşıldığı ve dayanışmanın güçlendiği bir alan olarak çalışmalarını sürdürüyor.