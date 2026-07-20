Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu anlamlı bir sürprizle taçlandırdı. Kutlamalar kapsamında oluşturulan dilek köşesinde yazdıkları mektuplarla, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na seslenen 6 minik, hayalini kurdukları bisikletlere kavuştu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çocukların sosyal gelişimlerini destekleyen, onların taleplerini merkezine alan insan odaklı belediyecilik anlayışını sürdürüyor.

23 Nisan kutlama programları sırasında Çamlık Kent Ormanı ve Yenişehir Yürüyüş Yolu'nda düzenlenen etkinliklerde açılan 'Çocuklar istiyor Nuri Amcaları yapıyor' dilek ve istek köşesi, minik ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çocukların hayallerini ve taleplerini özgürce dile getirdiği bu özel köşede, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na yazdıkları mektupla seslenerek bisiklet isteyen 6 çocuğun talebi hızla işleme alındı.





ÇOCUKLARIN BAYRAM SEVİNCİ İKİYE KATLANDI



Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, miniklerle bir araya gelerek bisikletlerini teslim etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun sevgi, tebrik ve selamlarını ileten Selçuk, çocukların geleceğe umutla bakmasının ve yüzlerinin gülmesinin her şeyden kıymetli olduğunu vurguladı.

Bisikletlerine kavuşan çocuklar ve aileleri, çocukların dileklerini yanıtsız bırakmayan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na ve emeği geçen belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.