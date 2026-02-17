Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı ve Aşağı Eğlence Mahalle Muhtarı Muhammet Ekrem Kılıç ile ilçedeki mahalle muhtarları, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Mahalle muhtarları, samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a destek mesajı vererek birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muhtarların ziyaretini, 'Kıymetli yol arkadaşlarımız muhtarlarımızla bir araya geldik' notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Özarslan ise 'Hiç kimseyi ayırt etmeyeceğim!' mesajı verdi.

Muhtarlarla gerçekleştirdiği sohbette her mahalle için eşit hizmet anlayışıyla çalışacaklarını vurgulayan Başkan Özarslan, 'Bu gördüğünüz kardeşiniz dava insanıdır. O davanın adı da insanlık davasıdır. Biz ötesini tanımıyoruz. Göreceksiniz daha da gayret göstereceğim, daha da hassasiyet göstereceğim. İnancınız olsun şu an daha da motiveyim. Daha da hizmet aşkıyla doldum taştım. Sokakta bunu görüyoruz. Hiç kimseyi ayırt etmeyeceğim.' dedi.

Keçiörenli muhtarlar da hizmetlerinden dolayı Başkan Özarslan'a teşekkür ederek, 'Bizi mağdur etmeyeceğinize inanıyoruz. Güler yüzünüz daim olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Yanınızdayız.' diyerek destek verdi.