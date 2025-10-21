Denizli Büyükşehir Belediyesi, doğa ve çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla yürüttüğü çevre farkındalık çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - 'Atık Pil Toplama Kampanyası' ile öğrencilerde sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini pekiştiren Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda okullarda düzenlenen çevre, iklim değişikliği, enerji ve su verimliliği eğitimleriyle de sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atıyor.

DENİZLİ'DE ÇOCUKLAR GELECEĞİ BUGÜNDEN İNŞA EDİYOR



İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Atık Pil Toplama Kampanyası'na bu yıl kent genelinde 65 okul katıldı. Öğrenciler, çevreye örnek bir duyarlılıkla toplam 3 bin 959 kilogram atık pil topladı. Toplanan piller, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'ne (TAP) teslim edildi. Böylece yaklaşık 880 bin metreküp toprağın kirlenmesi önlenirken, 18 ton CO²e sera gazı salımı da engellendi. Kampanyada en fazla atık pil toplayan okullara spor seti, robotik kodlama seti ve top ödülleri verildi.



EĞİTİMLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE KATKI



İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, çevre bilincinin kalıcı hale gelmesi için kent genelindeki okullarda düzenlediği eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında 30 Eylül'de TOKİ Şehit Armağan Akman İlkokulu'nda yeniden başlayan eğitimlerde öğrencilere iklim değişikliği, sıfır atık, enerji verimliliği, su tasarrufu ve çevre bilinci konularında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimlerde küresel iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, geri dönüşüm süreçleri, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve doğal kaynakların verimli kullanımı örneklerle anlatılıyor. Ayrıca günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili tasarruf yöntemleri paylaşılırken, öğrencilerin çevresel farkındalıklarını artırmaya yönelik etkinlikler düzenleniyor. 2024-2025 eğitim yılında 8 bin 500 öğrenciye ulaşılan programda, bu yıl 9 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.